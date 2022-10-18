Нектары из школьных ягод. На Алтае возрождают «хорошо забытое старое»

Приусадебный участок Пролетарской школы Троицкого района. Фото: Антон Губанов

«Пусть каждая школа растит преобразователей природы» - под таким заголовком в далеком 1949 году «Учительская газета» написала о пришкольных участках. В СССР юные мичуринцы в школьных садах не только замечательные урожаи выращивали, но даже научные опыты проводили, в некоторых школах даже были теплицы для субтропических растений. Ребята на приусадебных участках в те годы и трудом занимались, и наукой.

О возвращении к хорошо забытому старому – школьному общественно полезному труду и превращении его в новое говорилось на круглом столе, прошедшем в Троицком районе. В обсуждении приняли участие педагоги, представители Министерства образования Алтайского края, муниципалитетов и депутат Госдумы Александр Прокопьев.

И воспитание, и питание

Сегодня в крае уже немало школ, которые могут похвалиться своими доморощенными овощами и фруктами. К примеру, на 12 сотках МБОУ «Пролетарская СОШ» в Троицком районе ученики выращивают морковь, свёклу, помидоры, перец, капусту, фасоль. И это далеко не все. Есть тут еще пять видов ягод, несколько сортов яблонь и т.д. Школьный сад-огород, который обихаживают 155 учеников, просто загляденье, урожай – завидный! Поэтому и в школьном меню всегда витамины есть: напитки из собственных ягод, салаты из натуральных овощей, пшенная каша с тыквой и т.д. Аппетитные блюда, кстати, с удовольствием попробовали и оценили участники круглого стола.

38 рублей – за качественный обед

При этом вкусный и полезный обед в этой школе, еще и недорогой.

- В среднем обед обходится в 38-40 рублей, с учетом того, что ежедневно в меню есть мясное блюдо, плюс нарезки овощные или салаты,- отметила Светлана Тайлакова, директор Пролетарской школы Троицкого района.

Получается, что школьные приусадебные участки могут быть не только площадкой для трудового воспитания, но и важным социальным проектом, позволяющим улучшить качество школьного питания и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Где-то за, где-то против

По словам министра образования Алтайского края Светланы Говорухиной, участвующей в обсуждении на Круглом столе, сегодня каких-то жестких нормативных документов на тему организации пришкольных участков и организации труда школьников нет. Это дело добровольное.

Поэтому пока каждая школа решает сама, организовывать ли труд на пришкольном участке или нет.

К примеру, в Кытмановском районе во всех 14 школах выращивают овощи, в Тогульском отменного урожая хватает не только для школ, но и для 4 детских садов. В Троицком районе, где проходил круглый стол, из 20 школ только в 12 используют приусадебные участки. А в Зональном всю овощную продукцию закупают, ссылаясь на то, что родители школьников выступают против общественно-полезного труда.

Заседание круглого стола. Фото: Антон Губанов

Нужно ли делать общественно-полезный труд обязательным? Что нужно предпринять, чтобы сделать отношение к труду школьников более позитивным и ответственным? Эти вопросы тоже обсуждалось в ходе круглого стола.

В частности, прозвучала мысль о том, что очевидно нужна новая программа, которая не просто приучает к труду, а формирует экономическое мышление, основанное на практическом опыте. Такая программа, по мнению участников встречи, должна соответствовать времени и современным вызовам.

Минимизировать бюрократию

- В целом, опыт, представленный сегодня сельскими школами - уникальный,- прокомментировал депутат Госдумы Александр Прокопьев,- Мы сможем использовать его на площадке Государственной думы, как экспертное мнение для внесения тех или иных поправок в действующее законодательство Российской Федерации.

Теперь министерство образования Алтайского края обобщит информацию, которую высказали представители школ и предложит на рассмотрение общие подходы для того, чтобы минимизировать бюрократию в этих процессах