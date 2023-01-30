«Сопли с сахаром не следует жевать»: тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова рассказал о том, как стать суперспецом

Сергей Клевцов. Скриншот видео Телеканала «Вместе-РФ»

Телеканал «Вместе-РФ» снял документальный фильм об известном алтайском тренере легкоатлетов Сергее Клевцове. В числе его воспитанников чемпион мира Сергей Шубенков и перспективный Савелий Савлуков.

– Эти люди понимают, что поставлено на карту. Если ты перестал где-то волноваться, то, наверное, тебе надо заниматься чем-то другим, - говорит в начале ролика сам главный герой о своих подопечных. – Я так и не научился в дни соревнований обретать спокойствие. Мандраж с большой буквы «м», как на мужском туалете.

Никто не будет спорить, что главная звезда Клевцова – Сергей Шубенков. Он начал взращивать его как спортсмена с самого детства. В тесном партнерстве они завоевали весь комплект чемпионатов мира, брали «золото» чемпионата Европы, «бронзу» Универсиады-2013 и многое другое. Пока что единственное, что не покорилось этому славному тандему – это Олимпийские игры.

Но, возможно, всего этого могло бы и не быть, ведь что один, что другой, получали приглашения тренировать или тренироваться в других регионах и даже странах. Но оба понимают, какая у них главная цель и жизненная миссия, поэтому и достигли успеха.

Именно совместной работы и партнерских отношений Сергей Александрович требует и с других своих подопечных, ведь если спортсмен не будет слушать своего наставника, то результата тоже не будет. Тогда проще расстаться друзьями.

В фильме Клевцов с особой теплотой и трепетом вспоминает чемпионский день Шубенкова, когда в 2015 году он завоевал «золото» мирового турнира. На сегодняшний момент для наставника барьериста это главное достижение.

- Я, наверное, всегда этим жил, потому что если ты за что-то взялся, то сопли с сахаром не следует жевать. Когда со своими учениками из первого набора выехал на свои первые всероссийские соревнования, я думал, что тут я точно всех разорву. В действительности все вышло не совсем так, - признается Клевцов. – Потребовались годы для того уровня, которого я достиг. Сейчас мне есть чем гордиться. В Барнауле я подготовил около трех десятков мастеров спорта. Помню, когда пытался подсчитать, сколько они заработали медалей на всероссийских соревнованиях и перевалил за сотню. Тогда мне просто стало неинтересно.

Сейчас он выделяет троих основных: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Савелий Савлуков (бегун) и Виктория Погребняк (бег с барьерами). Особых секретов, как вырастить таких чемпионов Клевцов не выдает, но намекает, что это планомерная работа, по шесть тренировочных дней в неделю и только один на отдохнуть и восстановить силы. Именно так куются медали.

Сергей Клевцов на Чемпионате России по легкой атлетике. Скриншот видео Телеканала «Вместе-РФ»

Рассказал Сергей Александрович и о своей внеспортивной жизни. К примеру, он очень любит собак. Сейчас у него на воспитании уже пятый пес.

- В моей жизни все занимает свое место. Вот и собаки. Сейчас у меня пятый пес. Похороны каждого предыдущего – очень тяжелое душевное испытание. Но через какое-то время четко понимаешь, что без них еще тяжелее, - откровенно признается Клевцов.

Немного взгрустнув, он снова переключается на тему повседневных забот и работы.

- Я думаю, что мне очень сильно повезло, что Господь дал мне эту стезю, и я стал именно тем, кем стал. Объясню почему: работа тренера, за видимым однообразием, дает огромный диапазон для творчества. Приходят разные ребята, они занимаются разными видами спорта, и нельзя даже оставаясь на каком-то одном и том же уровне стоять на месте. Для того чтобы поддерживать один уровень все равно надо идти вперед, - продолжает он.

Причем одним из своих главных качеств Клевцов считает даже не знания, а интуицию, поскольку, по его мнению, знания может получить каждый, а вот со вторым моментом тут уже все индивидуально.

- Расставить все по местам, понять, сколько чего нужно, где нужно остановиться и куда пробежать – это, видимо, только интуиция тренера может дать. Хотя одно из другого вытекает, - говорит специалист. – Я считаю, что в моем случае зерно упало на самую благодатную почву. Я бы нигде не смог достичь того, чего достиг здесь, причем получаю при этом колоссальное удовольствие <…> Я 100% уверен, если бы я занимался чем-то другим, кино бы про меня тоже никто не снимал.

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