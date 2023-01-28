Более 18 млн рублей выманили хитрые мошенники у семьи из Бийска

Пару также убедили взять кредит Фото: Олег УКЛАДОВ

За два месяца мошенники выманили у семьи из Бийска более 18 млн рублей. Подробнее о том, по какой схеме работали аферисты, рассказали в МУ МВД России «Бийское»

Жительнице Бийска позвонили с неизвестного номера. Незнакомка на другом конце провода уверенно заявила, что работает в силовых структурах и в отношении женщины возбудили возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Более того, ей даже предъявили обвинение.

После этого в игру вступил другой мошенник. Он также наврал о том, что является представителем ведомства и пообещал помочь. При этом аферист подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле высокопоставленных людей под грифом «совершенно секретно». В связи с этим родственникам нельзя ничего рассказать, иначе отправить за решетку могут и их.

Чтобы окончательно напугать бийчанку, мошенник пояснил, что со счета женщины был перевод главе террористической организации недружественной страны. Она сказала, что не отправляла средства, тогда звонивший заявил, что это могли сделать мошенники и следует действовать, чтобы успеть сохранить оставшиеся сбережения. Их нужно было положить на безопасный счет

«Менеджер вызвал женщине такси, сказал купить новый телефон и сим-карту - все для того, чтобы избежать «утечки» информации. Затем она получила деньги в банке и перевела их согласно инструкции», - отметили в ведомстве.

В конце концов жительница Бийска рассказала все мужу, чтобы уберечь деньги и на его счетах. Средства также направили мошенникам. Аферисты на этом не успокоились и решили продолжить свой обман. Они рассказали, что нужно взять кредиты, иначе их могут оформить аферисты. Под залог машины и квартиры семья получила займы и также переслала средства. В общей сложности пара потеряла свыше 18 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

- Казалось бы, что нет тех, кто не слышал про мошенников. Но статистика говорит об обратном. Поэтому еще раз напомните своим родным и друзьям правила общения с неизвестными. Будьте бдительны, - призывают в МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали о других случаях обмана. Ранее в регионе зарегистрировали два факта крупного мошенничества. Жители региона потеряли суммарно почти 14 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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