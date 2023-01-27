На Алтае будут судить мужчину, который ударил 3-летнюю девочку о землю

Сельчанина удалось быстро задержать Фото: СУ СК по Республике Алтай

33-летнего жителя села Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай будут судить за жестокое избиение 3-летней девочки. Мужчина истязал ее и ударил о землю, правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СК региона.

Следствие установило, что с января по март 2022 года пьяный мужчина издевался над 3-летней дочкой сожительницы и избивал ее. Вечером 4 сентября 2022 года в селе Кокоря он поссорился с женщиной, схватил ее за шею обеими руками и стал душить, перекрывая доступ кислорода в легкие, а также говорил, что убьет. На этом сельчанин не успокоился, он несколько часов бил сожительницу кулаками и ногами, а также металлическим совком и пылевыбивалкой. Здоровью женщине был причинен легкий вред.

Ночью сельчанка смогла убежать из дома от агрессора, но мужчина хотел продолжить выяснять отношения и выместил зло на ребенке. Он схватил спящую 3-летнюю дочь возлюбленной и вынес на улицу.

– Призывая сожительницу вернуться в дом, замахиваясь от груди, не менее 3 раз с силой ударил малышку о землю, – подчеркнули в ведомстве.

После этого мужчина вернулся в дом, положил девочку на диван и сбежал.

Как пояснили «Комсомольской правде – Барнаул» в СУ СК, малышка получила серьезные повреждения – сочетанные травмы головы и тела (закрытая тупая черепно-мозговая травма с переломами костей свода черепа, ушиб вещества головного мозга, закрытая тупая травмы грудной клетки с переломом правой ключицы). Ребенка экстренно доставили в Кош-Агачскую районную больницу, где ей оказали помощь.

Сельчанина удалось задержать через несколько часов на животноводческой стоянке, где он скрывался. Местного жителя заключили под стражу. Мужчина частично признал свою вину, уголовное дело направили прокурору.

Известно, что в семье жительницы села Кокоря воспитывается еще двое маленьких детей. Органы системы профилактики держат ситуацию на контроле, оказывают социальную поддержку и проводят психологическую реабилитацию.

Ранее мы писали, что на Алтае осудили опекуншу из Крутихинского района, которая практиковала жестокие методы воспитания детей. 43-летняя местная жительница несколько лет издевалась над четырьмя мальчиками, которые находились под ее опекой. В частности, в ход шли резиновый шланг, ремень и даже металлическая труба.

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