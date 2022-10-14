Три человека погибли: на Алтае расследуют уголовное дело после смертельного пожара в малосемейке

Из горящего здания удалось эвакуировать 121 человека.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай расследуют уголовное дело по факту гибели трех людей во время пожара в пятиэтажке. ЧП произошло в Горно-Алтайске поздним вечером, 9 октября.
Пожар в воскресный вечер
Как известно из сводки республиканского МЧС, сообщение о пожаре поступило поздним воскресным вечером. Загорелась комната на четвертом этаже по адресу пр. Коммунистический, 59. Как рассказали «КП» в региональном МВД, это дом-малосемейка.
– Очаг пожара пожарные обнаружили и ликвидировали в кратчайшие сроки на площади 18 квадратных метров в одной из квартир, где за неуплату было отключено электричество и водоснабжение. Там находились пять человек, – сообщили в МЧС.
В пожаре погибли находившиеся в квартире двое мужчин и женщина. В следкоме предполагают, что их смерть наступила от отравления окисью углерода.
Спасли парализованного мужчину
Во время пожара в доме было сильное задымление, и люди начали паниковать. Как рассказывают в МЧС, вместо того, чтобы выходить на улицу, люди начали поднимать на верхний этаж. Эвакуировать их помогали сотрудники полиции, прибывшие к месту ЧП.
– С третьего этажа полицейские на руках вынесли парализованного пожилого человека, а с четвертого этажа вывели мужчину, находящегося в комнате, где произошло возгорание. Прибывшие к месту пожара дополнительные наряды сотрудников полиции направляли людей к выходу на улицу, помогая ликвидировать панику, которая возникла в задымленном помещении рассказали в МВД по Республике Алтай
Из горящего здания удалось эвакуировать 121 человека.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
– Причина пожара устанавливается. В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты необходимые объекты для проведения исследований. С целью установления причины пожара назначено производство судебной пожарно-технической экспертизы, - рассказали в следственном комитете.
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