Реконструкция идет по плану

Арматурные каркасы устанавливают на глубину 12 метров и заливают бетоном Фото: Виталий БАРАБАШ

Реализация проекта реконструкции мостов на проспекте Ленина в районе Нового рынка в Барнауле вступила в очередную фазу. На минувшей неделе генеральный подрядчик - Барнаульское ДСУ-4 - начал устройство буронабивных свай для опор будущего трехпролетного моста. Чуть ранее успешно была запущена теплосеть в районе путепровода. В преддверии зимнего периода привели в полную боевую готовность городское дорожное хозяйство, особое внимание - участкам объезда на период ремонта путепроводов.

20 свай на каждую опору

Устройство буронабивных свай для первой опоры будущего трехпролетного моста началось на проспекте Ленина. Напомним, ранее он был восьмипролетным. Для этого арматурные каркасы устанавливают на глубину 12 метров и заливают бетоном. Уже выполнили устройство 10 таких конструкций. Всего сделают 20 свай, из которых сформируют единый ростверк и возведут тело опоры. Примерно столько же буронабивных свай потребуется для строительства еще двух опор.

Кроме того, как уточнил подрядчик, 17 октября планируется выезд на «Тюменьстальмост», в ходе которого проведут технический контроль изготавливаемых конструкций, после чего начнется их отгрузка для будущего трехпролетного путепровода на проспекте Ленина. Всего на заводе изготовят 15 тысяч деталей металлоконструкции.

Напомним, ранее ход реконструкции путепровода на проспекте Ленина обсудили в администрации Барнаула. Совещание провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

О том, на каком этапе в комплексе находятся работы, рассказал Николай Данилин, руководитель Барнаульского ДСУ № 4.

Так, на восьмипролетном путепроводе завершили демонтаж восьми пролетных строений, семи опор моста, выполнили перенос линий связи и, как уже сказано выше, приступили к устройству буронабивных свай под опору № 1 нового путепровода.

На трехпролетном путепроводе демонтировали три пролетных строения, все четыре опоры моста, ведется работа по погружению шпунта на опоре № 1.

Данилин также напомнил, что смонтирована и функционирует теплосеть. В районе путепровода тепловики положили трубы диаметрами 1020, 720, 630 и 325 миллиметров.

Как подчеркнул Николай Данилин, с наступлением холодов предприятие продолжит реконструкцию. По его словам, многие из видов работ не требуют теплой погоды и могут продолжаться зимой, с соблюдением всех технических нормативов.

Участки особого контроля

Об организации дорожного движения в зимний период рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

По его словам, при подготовке к зиме в Барнауле на особом контроле те участки, которые водители используют для объезда реконструкции путепровода. Это улица Калинина в районе Кулагина, где имеются подъемы и спуски, Челюскинцев, Аносова, проспект Ленина.

«Здесь закреплены отдельные бригады предприятия «Автодорстрой», определен объем работы. При посыпке спусков и подъемов дорожники будут применять смесь с песком из отсева дробления - такой песок крупнее речного. Для центра города готовят 5,98 тысячи тонн ПСС с 20-процентной концентрацией соли, чтобы эффективнее бороться с гололедом».

На выделенных полосах по проспектам Ленина и Калинина, Строителей, улице Челюскинцев работают камеры. Они фиксируют нарушения, когда водитель легкового авто едет по не предназначенной для него полосе. На сегодняшний день комплексы фотовидеофиксации окончательно настраиваются: по четкости изображения, по тому, какой участок дороги они захватывают; там, где необходимо, усилят освещение, чтобы следить за порядком и в темное время суток.

Чтобы упростить ситуацию на дороге, на путях объезда моста запрещено движение большегрузов. Запрет действует на улице Калинина (от Кулагина до Цеховой) и на улице Челюскинцев. Время ограничения для движения грузовых машин - это часы пик: с 6.00 до 10.00 и с 15.00 до 21.00. Исключение - те, кто непосредственно работает на этих участках.

Как добавил Валерий Ведяшкин, дорожный комитет Барнаула продолжит мониторинг движения в краевой столице в утренние и вечерние часы пик. По полученным данным совместно с ГИБДД будут решаться вопросы по корректировке движения, по очистке и посыпке важных участков дорог.

Автор: Илья Петров