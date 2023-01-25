Пилоты, увидев НЛО, отказались взлетать: 22 года назад над аэропортом Барнаула наблюдали загадочный объект

Шар находился примерно в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы Фото: Олег УКЛАДОВ

21 января 2001 года над аэропортом Барнаула заметили странный светящийся шар. Он медленно перемещался в сторону Новомихайловского кладбища. Сотрудники переполошились: они не смогли понять, что это за объект, решили не рисковать и закрыли взлетно-посадочную полосу. Позже об НЛО сообщат все российские и даже зарубежные СМИ. Вспоминаем, что говорили очевидцы и что писала пресса об этом удивительном случае, произошедшем почти ровно 22 года назад.

«Летающая лампочка»

Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Марина Кочнева рассказывает: объект вызвал в городе настоящую шумиху.

- Тогда тема НЛО была вообще очень популярна, «летающие тарелки» почему-то видели очень часто и в разных регионах страны. Но этот факт обсуждали особенно бурно, выдвигали самые разные версии, - вспоминает журналист.

В СМИ сообщалось, что светящийся объект первыми увидели летчики грузового самолета Ил-76 компании «Тэсис» и отказались взлетать, вернувшись на стоянку. А еще один грузовой самолет, который летел из Иркутска, по этой же причине не стал делать промежуточную посадку в аэропорту и отправился на запасной аэродром.

Руководитель полетов Сергей Куренной лично делился подробностями с «Комсомольской правдой»:

- Светящийся шар летел как раз по курсу взлета грузового Ил-76. Он находился на высоте 15 градусов над горизонтом. За 40 минут продвинулся на расстояние 20 градусов по горизонту. Через полтора часа снизился, а затем исчез. Он находился примерно в 10 километрах от взлетной полосы, но мы с командиром экипажа приняли решение отложить вылет до исчезновения объекта. Экипаж переночевал в гостинице и улетел наутро.

По словам Сергея Куренного, странный объект напоминал яркую лампочку и имел какой-то тепловатый оттенок. Его цвет преломлялся от фиолетово-зеленого до красного. Интенсивность свечения была одинаковой, не рассеивалась. «Летающая лампочка» не издавала никакого шума, от нее не было помех радиосвязи, да и на локаторе ее никто не наблюдал.

Спутник, ступени или Венера?

Изданию «Молодежь Алтая» руководитель полетов признался, что видел такую аномалию в своей жизни в третий раз. До этого в 1984 году, тоже в районе аэропорта, и в августе 1985 года, когда неизвестный предмет висел над Барнаулом. Но разумного объяснения явлению Куренной дать не смог.

Журналисты у него спрашивали: могло ли это быть запоздалым отражением отделения ступеней ракетоносителя? На что Сергей Николаевич отвечал, что в таком случае на небе должен быть определенный экран-облако, туманность и тому подобное, то есть соответствующие отражатели. Но в тот вечер небо было ясным и звездным. А если связывать это явление с запуском спутников, то по направлению на север спутники попросту не запускают.

Между тем, старший научный сотрудник Барнаульского планетария Наталья Павлова предполагала, что за НЛО могли принять Венеру, которая в это время года очень ярко горит в западной части горизонта. Однако многие к такой версии отнеслись скептически. Ну как опытные летчики и авиадиспетчеры, которые, кстати, следили за объектом в бинокли, могли перепутать его с Венерой?

Выезжали на место

К сожалению, в 2001 году мобильников еще не было, и никто не запечатлел НЛО на камеру. Журналисты «Алтайской правды» выезжали на место, но спустя какое-то время. Само собой, никаких следов присутствия «внеземного разума» они не обнаружили.

- Взлетно-посадочная полоса была полностью готова к работе, а лес, черневший вдалеке, был полон таинственного молчания. Похоже, не дождались они нас, а какое бы интервью для родной газеты можно было бы взять! - с юмором писали корреспонденты.

Во время визита им удалось пообщаться с Иваном Комаровым, который в то время был гендиректором ОАО «Авиапредприятие «Алтай». Тот уточнил, что полоса из-за светящегося объекта была закрыта в течение полутора часов. И в шутку отметил, что неплохо было бы инопланетянам возместить ущерб от сорванной посадки самолета, а еще лучше было бы оплачивать в своей внеземной валюте пролет в нашем воздушном пространстве.

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