Ко дню рождения Высоцкого: шесть алтайских фактов о поэте

В 2002 году у Алтайского педуниверситета установили бронзовый бюст Высоцкого Фото: Олег УКЛАДОВ

25 января советскому актеру, барду и поэту Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Балагур и хулиган, максималист, бунтарь и гениальный исполнитель, он стал кумиром для миллионов и героем своего времени. Его жизнь была хоть и короткой – всего 42 года, но яркой и насыщенной. В биографии артиста есть факты, связанные с Алтайским краем.

Гастроли

В январе 1964 года начинающий актер прибыл в Барнаул в составе труппы театра на Таганке. 24 и 25 января (прямо в свой день рождения) с другими артистами он дал концерты-встречи в Театре юного зрителя, который находился на ул. Пионеров, 2. После Барнаула артисты отправились в Бийск. Там они выступили, по одним данным, в кинотеатре «Сибирь», а по другим – в кинотеатре «Октябрь». После Бийска поехали в Рубцовск. Говорят, побывали и в Горно-Алтайске, однако документальных свидетельств этому не сохранилось.

Деликатесы и гостиница «Алтай»

Как рассказывает в видеолекции доктор филологических наук, профессор Алтайского педуниверситета Елена Худенко, во время гастролей труппа проживала в гостинице «Алтай» на пр. Ленина. Тогда напротив этого здания находился крайком КПСС. Исследователи полагают, что высокопоставленные лица неформально встретились в гостинице с артистами и сделали им щедрые подарки. Так, Высоцкий получил в дар деликатесы – балык и икру. И отправил дефицитные продукты жене Людмиле Абрамовой в Москву.

«Посылка небогатая, там балык и ужасно вкусная китайская икра. Ешьте и вспоминайте мою многострадальную сибирскую и алтайскую жизнь», – шутливо написал он в записке жене.

Дружба с Шукшиным, Титовым, Золотухиным

Высоцкого связывали теплые отношения со знаменитыми уроженцами Алтайского края: космонавтом Германом Титовым, актерами и режиссерами Валерием Золотухиным и Василием Шукшиным.

По словам Елены Худенко, знакомство поэта с космонавтом случилось в Крыму в августе 1961 года. Титов находился там с Юрием Гагариным. Известно, что все трое довольно плотно общались друг с другом.

С Валерием Золотухиным он дружил в начале своего творческого пути. Но впоследствии отношения между ними осложнились. Высоцкий никак не реагировал на творчество Золотухина, на его вышедшие книги, хотя по работе они пересекались - оба играли в постановке «Маленькие трагедии».

Общение с Василием Шукшиным началось в 1960-е годы. Высоцкий даже проходил пробы на главную роль в фильме «Живет такой парень», но в итоге так и не сыграл ни в одной ленте режиссера, о чем сожалел. Он тяжело переживал смерть Василия Макаровича в 1974 году и даже посвятил ему поэтическую эпитафию. Символично, что сам Высоцкий умер в день рождения Шукшина - 25 июля, спустя шесть лет.

Поэтический след

Алтай оставил поэтический след в текстах Высоцкого, говорит Елена Худенко. Так, в стихотворении 1977 года «Летела жизнь» говорится о некой драке в Барнауле.

«Воспоминанья только потревожь я

- Всегда одно: «На помощь! Караул!..»

Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,

А место битвы - город Барнаул».

Потасовка действительно была, правда, судя по источникам, не во время гастролей Высоцкого, а десятью годами раньше.

«Это был август 1954 года. Тогда состоялась трагичная и массовая драка между стройбатовцами, которые базировались в барнаульском поселке Западный, и строителями, которые там возводили здание. Было огромное побоище, в результате которого пять человек оказались в больнице с серьезными травмами и один погиб. Это была драка на почве межнациональной розни, которая тогда не оглашалась и была под запретом. Но Высоцкому об этом кто-то рассказал», - говорит доктор филологических наук.

Этот факт, по всей видимости, поразил поэта, и он упомянул о нем, рифмуя Барнаул со словом «караул».

А в «блатном» стихотворении 1979 года «Из детства» Барнаул, напротив, представляется как провинция, где все настолько спокойно, что вообще ничего плохого случиться не может.

«А все же брали «соточку»

И бацали чечеточку,

- А ночью взял обмоточку

- И чтой-то завернул...

У матери - бессонница,

- Все сутки книзу клонится.

Спи! Вдруг чего обломится,

- Небось - не Барнаул...»

Памятник поэту

В 2002 году в Барнауле у Алтайского педагогического университета на ул. Молодежной установили бронзовый бюст Высоцкого с его автографом. Для поклонников это стало местом встречи, которое, как известно, «изменить нельзя».

Создан памятник на средства барнаульского предпринимателя, любителя творчества Высоцкого. А изготовил его скульптор-чеканщик Николай Звонков. Ежегодно в дату смерти и рождения поэта к бюсту приносят цветы, читают там стихи и поют песни под гитару.

Кстати, день смерти Высоцкого совпадает с Шукшинскими днями на Алтае, поэтому к памятнику Владимира Семеновича приходили и именитые гости кинофестиваля.

Mercedes из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В 2014 году барнаульский предприниматель Владимир Конобейцев продал Mercedes-Benz S-Class, снятый в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Машина была в собственности горожанина 2,5 года. За это время он проехал на легендарном авто около 400 км.

В свое время предприниматель купил машину у кемеровского пенсионера, который выиграл в конкурсе от создателей фильма. Автомобиль барнаульцу нравился, но для содержания его в хорошем техсостоянии не было подходящих условий. В итоге мужчина продал Mercedes за 1, 5 млн. рублей жителю Москвы.

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- За это время я проехал на нем около 400 км, - рассказывает Владимир. – Правда, сначала пришлось провести капитальный ремонт кузова, салона, двигателя и т.д. Общий ремонт мне обошелся почти в полмиллиона рублей (подробнее)