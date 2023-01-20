Барнаульцы до позднего вечера приходили на омовение в крещенскую купель

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января барнаульцы принимали участие в праздновании Крещения Господня. Традиционное омовение прошло без происшествий.

По подсчетам правоохранительных органов, в этом году в Крещении приняли участие больше 3,6 тысяч человек. Причем как показала статистика, несмотря на теплую погоду, желающих окунуться в освященную воду было заметно меньше. К примеру, только на Речной вокзал пришло чуть больше 600 человек. Зато озеро Пионерское в поселке Борзовая Заимка оказалось гораздо «популярнее». Сюда приехали больше трех тысяч православных.

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

– Праздник Крещения в Барнауле прошел без происшествий, в штатном режиме, - резюмировали в городском управлении ГОЧС.

За безопасностью у купелей следили сотрудники полиции, инспекторы отделения ГИМС, медики, дружинники и волонтеры. Чтобы не было обморожений, специально возле купелей работали раздевалки и бани. Все желающие также бесплатно могли получить горячий чай или кофе. Некоторые из посетителей настолько увлеклись, что задержались у купелей на несколько часов, периодически выходя из парилки и окунаясь в ледяную воду.

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, попутно сотрудники ГОЧС провели рейд по выявлению несанкционированных купелей, но таковых в Барнауле не было обнаружено.

Напомним, праздник Крещения Господня начался с божественной литургии в Знаменском храме. После этого состоялся крестный ход до иордани на реке Обь в районе Речного вокзала и после чина освящения, который провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, православным разрешили начать заходить в купель.

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне в Барнауле-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

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