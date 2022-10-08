В Горном Алтае хотят сделать кинокластер

Форум пройдет с 9 по 12 октября Фото: предоставлено организаторами

В Республике Алтай хотят создать кинокластер. Такое предложение обсудят на предстоящем форуме с участием местных властей и федеральных экспертов.

Первый Горно-Алтайский кинофорум пройдет в регионе с 9 по 12 октября. На мероприятие приглашены эксперты из различных областей: кино, IT, анимация, образование и многие другие. Будущее республики они обсудят в кинотеатре «Голубой Алтай».

Республика уже давно пользуется популярностью в документалке, здесь снимают клипы, передачи многое другое. Так что форум – это логическое продолжение.

– Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов, - рассказывают в правительстве региона.

Модератором форсайт-сессии выступит киноэксперт, руководитель исследовательских проектов факультета креативных индустрий НИУ Высшей школы экономики Олег Иванов. Кроме него Горно-Алтайск посетят президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский (он также известен алтайской публике, так как в этом году посетил Шукшинские дни на Алтае, где выступал в роли члена жюри кинофестиваля), продюсер, сценарист, писатель, представитель студии «Лукфильм» Альберт Рябышев, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга» Георгий Рюмин, студенты, преподаватели, продюсеры и просто творческие личности.

Помимо образовательной программы, участники кинофорума проведут мастер-классы, которые состоятся в разных районах республики. Это должно не просто подстегнуть местную молодежь, но и выявить среди них дарования. А возможно, через пару-тройку лет они смогут сформировать костяк профессионалов своего дела.

– Мероприятия кинофорума станут отправной точкой для формирования инфраструктуры кинопроизводства и развития киноотрасли в регионе, - уверены организаторы.

Горно-Алтайский кинофорум пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Алтай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Этномюзикл создали в музыкальном театре Барнаула

Проект реализован на средства гранта министерства культуры РФ. За работу над ним взялась команда, которая ранее не сотрудничала с коллективом (подробнее)