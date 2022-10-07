Группа "Звери" в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Известная российская рок-группа «Звери» 6 октября выступила в Барнауле с программой в честь 20-летнего юбилея.

- Юбилей группы на самом деле был два года назад, но все мы прекрасно знаем, что за время ковидных ограничений все шло в минус, поэтому с 22-летием нас, - объявил со сцены солист группы «Звери» Роман Билык. – Сегодня будут разные песни из разных альбомов. Некоторые из них вы очень хорошо знаете, некоторые песни не очень хорошо. Но это даже прекрасно. Заодно познакомитесь с альбомом или песнью, которую никогда не слышали.

Группа "Звери" в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

На самом деле у группы за 20 лет творчества накопилась внушительная дискография: семь студийных альбомов, которые имели оглушительный успех и еще шесть мини-альбомов. Вчера барнаульцы непрерывно почти два часа пели любимые хиты вместе с музыкантами, лишь изредка углубляясь в душевные разговоры.

- С телефоном неудобно танцевать. Хочется видеть ваши глаза, а не камеры. Понимаю, хочется что-то оставить на память… - уже в середине концерта посетовал Рома.

Зрители вроде бы и послушались, хотя на некоторых медляках рука так и тянулась к заветной трубке, но не для того чтобы снять, а чтобы включить фонарик и создать в зале особую атмосферу. А в целом «Зверям» снова удалось заставить публику и погрустить, и поностальгировать, и потанцевать, и порадоваться. «Для тебя», «Капканы», «Просто такая сильная любовь», «Пингвины», «Трамвай», «Напитки покрепче», «Южная ночь», «Игра в себя», «Рома, извини», «До скорой встречи!» и многие другие – все это прозвучало и даже больше.

Уже после завершения концерта «Звери» вышли к скандирующей публике и исполнили две песни на бис: «Районы-кварталы» и «Дожди-пистолеты». Затем, откланявшись, музыканты ушли со сцены, а зрители побрели на выход с арены, но в этот момент из-за кулис вышел барабанщик, сел за установку и начал играть соло. А через пару минут к нему снова присоединились и все остальные и спели еще одну песню – «Все, что тебя касается». И только после этого они окончательно распрощались с Барнаулом.

- До скорой встречи! Надеюсь, мы увидимся в ближайшее время, отметим 30-летие «Зверей», а потом 40-летие и так далее! - сказал на прощание фронтмен группы.

Группа "Звери" в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

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