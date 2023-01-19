Грехи и печали? Да ну их в прорубь! Корреспондент «Комсомолки» окунулась в купель

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

О Крещение Господнем колокола возвестили еще в полночь с 18 на 19 января. Таксист из Узбекистана, подвозивший в это время меня до дома, переспросил: «А что у вас сегодня за праздник? Я хотел домой спать поехать, но мне подруга сказала, что этой ночью будет много заказов, почти как в новый год».

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Не думаю, что парень в эту ночь огребся заказами. Да, во многих городах страны народные крещенские купания в ледяной воде по традиции стартовали под звездами. Но в Барнауле подъезжающих к официальной проруби смельчаков полиция разворачивала: «Не положено!». Вот уже несколько лет ночные купания в краевой столице запрещены. «Даже и здесь мы в хвосте», - обиженно написал по этому поводу один из удрученных горожан.

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае официальные празднества по случаю православного праздника начались с утра. В храме святителя Спиридона Тримифунтского в Первомайском районе, где побывали корреспонденты «КП», после службы желающие бодро потопали до Иордани. Впереди шли батюшки с хоругвями. Религиозные знамена, развеваясь, чем-то напоминали воздушных змеев.

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Санниковская прорубь на Крещение 2023 была вырублена на маленьком безымянном озерце на улице Советской. Рядом стояли шесть елочек, украшенных гирляндами, тут же - палатка для переодевания, стол с бесплатным горячим чаем, и что замечательное - две баньки: кругленькая как бочка для женщин, четырехугольная как гараж - для мужчин.

- Вот это понимаю, с умом и душой все сделано,- порадовался наш фотокорреспондент. – Не то, что на озере Пионерском, где какая-то вакханалия, а не Иордань.

Конечно же, при таком заботливом обустройстве грех было и мне не окунуться в ледяной молодильный чан, после которого молекулы в теле хором начинают прыгать вверх. Будем считать это стартом здоровых приключений после новогодних объеданий. В баньке вкусно пахнущей свежей пихтой, вместе со мной отогревались две дамы, приехавшие из Фирсовово. Сообщили, что намерены сделать аж три погружения, раз можно так славно погреться. С удовольствием бы составила им компанию, но пора было возвращаться на работу. С новыми, прибывшими после студеной купели силами.

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение Господне-2023 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

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