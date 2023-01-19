В Барнауле мужчину осудили после вывода за границу более 340 млн рублей

Дело рассмотрел Центральный районный суд краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле организатора преступной группы осудили за совершение незаконных валютных операций на сумму более 340 млн рублей. Его приговорили к реальному сроку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установил суд, с февраля 2017 года по январь 2020 года мужчина действовал в составе организованной им преступной группы. Он использовал 38 фиктивно созданных юридических лиц и совершил валютные операции по незаконному переводу денег за границу. Выводили средства в рублях, а также в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Общая сумма превысила 340 млн рублей.

Кроме того, для в кредитную организацию, у которой были полномочия агента валютного контроля, направили документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Центральный районный суд краевой столицы признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Организатору преступной группы назначили наказание в виде к 5,5 лет лишения свободы. Также он должен выплатить штраф 200 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

– В целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа на арестованное имущество подсудимого обращено взыскание, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится на рассмотрении в суде.

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