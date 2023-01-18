Алтайские дайверы показали фантастический подводный мир заповедного озера

Зимой жизнь в озере не замирает. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

Дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко снова погрузились в воды Телецкого озера и показали, как выглядит параллельный мир в январе. Снимки разместили на сайте Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Зимой жизнь в Телецком озере не замирает, в его глубинах скрыто многое.

– Какую картинку замерших на зиму водоемов рисует воображение? Заснеженные леса, звенящий морозный воздух, толстый слой льда на озёрах и реках, рыбаки у лунок. Скорее всего именно так, но зимний сон не для Золотого озера, – пишут сотрудники заповедника.

Зимой жизнь в озере не замирает. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

В начале года порывистый ветер поднимает высокие волны, обрушивающиеся почти перпендикулярно на берег села. В январе здесь неспокойно – заповедное озеро проходит через пик сезона штормов. Дайверы говорят, что во время такой погоды сложно даже просто стоять на берегу, не говоря о том, чтобы зайти в воду. Однако для сотрудников заповедника нет ничего невозможного.

– Со сноровкой, подкреплённой опытом, полностью готовом и проверенным ещё на берегу снаряжением, делаем медленные шаги в ластах боком при этом ловя промежутки между волнами быстро уходим в параллельный мир заповедного озера, – отметили дайверы.

Во время погружения температура воды составляет всего +1,8 градусов.

Зимой жизнь в озере не замирает. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

Дайверы смогли сфотографировать жизнь подводного мира при горизонтальной видимости более 12-15 метров. Кроме того, далеко от берега Телецкого озера впервые они увидели охоту щуки в толще воды. Заметить что-то в воде непросто, ведь в сильный шторм на глубинах до 3 метров, мешает плотная завесы песка и донных отложений, поднятых прибоем.

Зимой жизнь в озере не замирает. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

– Жизнь в озере не замирает с приходом зимы, и пятнистые хищники продолжают патрулировать свою территорию в поисках сига или хариуса, иногда перекусывая попавшимися гольянами, при этом иногда «отдыхая» на остатках сооружений, когда-то служивших людям, - поделились Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Даже на большой глубине дайверов встречают местные обитатели. Среди них налимы, которые спокойно лежат на дне, но всегда готовы уйти в случае опасности или атаковать жертву.

Зимой жизнь в озере не замирает. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко, Алтайский заповедник

Ранее мы писали, что популярный алтайский водопад «проснулся» посреди зимы. Он находится на реке Большая Корбу у подножия одноименного хребта. Буквально в ста метрах от него раскинулось Телецкое озеро. В теплое время года единственный способ добраться до памятника природы – вплавь на катере.

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