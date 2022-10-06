«Ради шутки». На Алтае молодая девушка сняла порноролик с участием приятелей и сделала массовую рассылку

Девушка отправила интимный ролик своим друзьям. Фото: Анастасия Корягина

Жительница Республики Алтай предстанет перед судом за съемку и распространение порноролика. Подробности пикантного инцидента рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

– Следствием установлено, что в январе этого года, обвиняемая, находясь в гостях у своих знакомых, сняла видео порнографического характера, с участием своих приятелей. Участники пикантного видеоролика попросили девушку удалить файл со смартфона, однако она проигнорировала их просьбу и отправила видео своим друзьям, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Узнав о том, что девушка сделала массовую рассылку, один из потерпевших решил не оставлять это безнаказанным и обратился в правоохранительные органы.

Девушку доставили в отдел полиции. Во время разбирательств она призналась, что отправила видео своим знакомым лишь ради шутки и даже не задумывалась о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

На данный момент дело направили в суд. Молодой жительнице Алтая предъявили обвинение по п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет. Если в суде докажут ее вину, то по этой статье девушке грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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