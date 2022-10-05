Барнаулец получил «условку» за смертельную аварию на воде

Из-за нарушения правил безопасности на воде погиб человек. Фото: Барнаульский следственный отдел СК на транспорте

В Алтайском крае осудили барнаульца за смертельную аварию в акватории Оби. Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Евгения Чиханчина, из-за нарушения правил безопасности на воде погиб человек.

В сентябре прошлого года 42-летний барнаулец ночью вышел в плавание на маломерном судне «Тактика 403» с пассажиром по акватории Оби в районе краевой столицы. Он не справился с управлением и столкнулся с моторной лодкой «STORM». В результате аварии водитель моторки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Смягчающими обстоятельствами выступил признание вины и частичное возмещение вреда.

- Также решением суда частично удовлетворен гражданский иск супруги пострадавшего о взыскании морального вреда, с осужденного взыскано 360 тысяч рублей, - подчеркнули в ведомстве.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.