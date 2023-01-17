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Общество17 января 2023 7:00

Названы села Алтайского края, где в ближайшие годы появится газ

А жители тех населенных пунктов, где он уже есть, могут подавать заявку на подключение
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ближайший план газификации рассчитан до 2025 года

Ближайший план газификации рассчитан до 2025 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается программа газификации. В Минстрое региона рассказали, в каких селах в ближайшие годы появится голубое топливо.

В крае завершилось строительство одного из самых крупных объектов региона – 77-километрового «Газопровода-отвода и ГРС села Ребриха». Его прокладывали в рамках реализации «Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края». Это позволит в ближайшие годы запустить газ в 24 населенных пунктах:

Ребрихинский район

Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и ст. Ребриха;

Тюменцевский район

Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Березовка, Мезенцево, Юдиха и поселков Трубачево, Карповский, Сосновка и Заводской;

Зональный район

Буланиха, Октябрьский;

Косихинский район

поселок Украинский;

Алтайский район

поселок Катунь, село Ая;

Целинный район

Бочкари;

Топчихинский район

Топчиха.

Вместе с тем, продолжается программа догазификации. Она подразумевает под собой бесплатный подвод трубы до границы приусадебного участка населенных пунктах, куда ресурс уже поступил. График работ уже актуализирован и утвержден. В него включили почти 60 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах края.

Однако стоит обратить внимание, что догазификация носит заявительный характер и если вы еще не подавали заявку, то следует поторопиться. Сделать это можно на портале Единого оператора газификации. На сегодняшний день в списке населенные пункты Бийского, Зонального, Косихинского, Павловского, Первомайского и других районов, а также Бийска и пригорода Барнаула.

Пока что специалисты занимаются промежуточной работой – протягивают внутрипоселковые сети. Как только данная часть будет готова – начнется этап подвода газопровода к земельным участкам. На текущий момент уже почти 17 тысяч заявок обработаны и исполнены.

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