Названы села Алтайского края, где в ближайшие годы появится газ

Ближайший план газификации рассчитан до 2025 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается программа газификации. В Минстрое региона рассказали, в каких селах в ближайшие годы появится голубое топливо.

В крае завершилось строительство одного из самых крупных объектов региона – 77-километрового «Газопровода-отвода и ГРС села Ребриха». Его прокладывали в рамках реализации «Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края». Это позволит в ближайшие годы запустить газ в 24 населенных пунктах:

Ребрихинский район

Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и ст. Ребриха;

Тюменцевский район

Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Березовка, Мезенцево, Юдиха и поселков Трубачево, Карповский, Сосновка и Заводской;

Зональный район

Буланиха, Октябрьский;

Косихинский район

поселок Украинский;

Алтайский район

поселок Катунь, село Ая;

Целинный район

Бочкари;

Топчихинский район

Топчиха.

Вместе с тем, продолжается программа догазификации. Она подразумевает под собой бесплатный подвод трубы до границы приусадебного участка населенных пунктах, куда ресурс уже поступил. График работ уже актуализирован и утвержден. В него включили почти 60 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах края.

Однако стоит обратить внимание, что догазификация носит заявительный характер и если вы еще не подавали заявку, то следует поторопиться. Сделать это можно на портале Единого оператора газификации. На сегодняшний день в списке населенные пункты Бийского, Зонального, Косихинского, Павловского, Первомайского и других районов, а также Бийска и пригорода Барнаула.

Пока что специалисты занимаются промежуточной работой – протягивают внутрипоселковые сети. Как только данная часть будет готова – начнется этап подвода газопровода к земельным участкам. На текущий момент уже почти 17 тысяч заявок обработаны и исполнены.

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