Алтайские дорожники придумали, как убрать пробки на Чуйском тракте

Чуйский тракт Фото: УПРДОР «Алтай»

Алтайские дорожники исследовали наиболее загруженный участок Чуйского тракта, где образуются самые протяженные пробки и предложили один из вариантов, который может помочь их ликвидировать.

Речь идет об участке трассы от Маймы до Барангола (440-494 км). Именно в этом месте находятся интересные объекты, многочисленные базы отдыха и трафик из-за этого крайне загруженный.

Выездная комиссия в составе которой были сотрудники Упрдор «Алтай», ГИБДД, ОНФ и администрации Майминского района, проинспектировала участок и сделала свое заключение.

– Сложности с пропуском транспорта возникают на участке трассы в высокий сезон и связаны, в первую очередь с тем, что дорога здесь проходит в крайне стесненных условиях: жилые дома, турбазы и объекты сервиса расположены в непосредственной близости к ней. Далее, за Баранголом, поток автомобилистов разделяется, половина уходит на Чемальский тракт, – говорит директор филиала ФКУ Упрдор «Алтай» в Горно-Алтайске Сергей Чебаков.

Из-за хаотичных остановок автомобилей и огромного потока туристов к местам притяжения и возникают заторы, а иногда аварийные ситуации. Причем останавливаются машины в непредназначенных для этого местах, тем самым нарушая ПДД.

В частности, проблемы есть в селе Соузга, возле кафе и магазинов. Зачастую водители, пытаясь объехать пробку, используют для этого обочину, но вместе с тем они грубо нарушают требования разметки и создают аварийные ситуации. Чтобы этого впредь не было, здесь решено установить дополнительное барьерное ограждение. Так что при проезде теперь следует быть внимательным и не игнорировать правила.

В районе Аржан-Суу самый сложный участок – это поворот на мост через Катунь и расположенный здесь рынок. Здесь изменят конфигурацию парковки и организуют дополнительную полосу для транспорта, поворачивающего направо. Данная схема будет действовать постоянно, без какой-либо сезонности. Вместе с тем, начнет действовать запрет на стоянку на обочине.

На въезде в Усть-Муны наоборот уберут незаконные примыкания к федеральной трассе, а в селе Барангол администрация проведет ревизию земельных участков, для того чтобы на них оборудовать парковки.

Строить новые полосы и убирать незаконные начнет уже в этом году, ведь все должно быть готово к наступлению летнего туристического сезона.

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