Алтайские врачи: «Со стомой можно работать, путешествовать, жить половой жизнью и рожать детей»

Медики помогают пациентам со стомой подобрать оптимальные средства реабилитации и ухода Фото: Алтайский онкологический диспансер

Стома – это всегда проблема по факту, но при этом абсолютная неизбежность по клиническим показаниям. Только единицы из тысяч стомированных пациентов позитивно воспринимают собственную стому. Но даже они живут мечтой когда-нибудь избавиться от нее.

На этой неделе во всем мире проходят дни стомированных пациентов. Онкологические пациенты представляют большую группу в этой категории. Как рассказал заместитель главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера по хирургической помощи Алексей Марьин, запущенные злокачественные опухоли во всем мире, в Алтайском крае в том числе, входят в ТОП-3 причин стомирования пациентов.

Не могу так жить?!

Очевидно, что факт неизбежности жизни со стомой никому не вселяет оптимизма. Да что там – в 90-е годы такая перспектива вообще звучала как приговор! Операции, сопровождающиеся установкой стомы, буквально «выбивали» пациента из социума.

- Тогда же ничего не было, никаких средств! Каждый выходил из ситуации как мог: вместо калоприемников приспосабливали мешочки разные, баночки из-под майонеза. Многие просто жить не хотели…, - вспоминает абдоминальный хирург Алтайского краевого онкологического диспансера Вячеслав Порунов.

Например, среди его пациентов была бабушка 70 лет – спустя пару месяцев после установки стомы она пришла в диспансер и умоляла зашить отверстие: «пусть будет, как будет, не могу так жить, дед стал через огород к Аньке ходить!».

В настоящее время не все так плохо. Современная медицина предлагает для стомированных пациентов всевозможные средства ухода за любыми видами стом – простые и комфортные в эксплуатации. Приемники для сбора продуктов жизнедеятельности сейчас изготавливаются из специальных материалов. Плоские, герметичные, не пропускающие запахи, не шуршащие, с удобными и надежными креплениями – они никак не выдают себя под одеждой. В дополнение к приемникам выпускаются различные средства ухода и аксессуары – от специальных угольных фильтров до очищающих и ухаживающих кремов и паст.

С их помощью стомированнные пациенты могут вести привычный образ жизни с минимальными ограничениями. Например, стома не повод отказываться от бега, плавания, велосипеда и лыж. Со стомой можно работать и путешествовать, жить половой жизнью и рожать детей. Сегодня многие люди, общаясь со стомированными пациентами, даже не подозревают об этой их особенности.

Базовый набор необходимых средств и аксессуаров для стомированных пациентов государство предоставляет бесплатно. При прохождении медико-социальной экспертизы, где стомированному пациенту присваивается I или II группа инвалидности, также составляется индивидуальная программа реабилитации. В документе указывается диаметр стомы, ее вид, необходимое количество мешков и средств ухода на месяц. Далее пациент получает список адресов организаций, где он может получать эти средства.

Стома - раз и навсегда?

Есть три важные вещи, которые нужно знать, говоря о стомированных онкологических пациентах, отметил Алексей Марьин.

Прежде всего, то, что стома формируется по жизненным показаниям. Речь идет о запущенных ситуациях, когда опухоль достигает таких размеров, при которых жизнь человека находится в опасности из-за прекращения движения воздуха или биологических субстратов. Чаще всего стомирование происходит в отделениях экстренной хирургии, но и в онкологических диспансерах хирургические операции с формированием стом также выполняются.

Формирование стомы становится все менее распространенным вмешательством в колоректальной онкологии Фото: Алтайский онкологический диспансер

Во-вторых, стомы могут быть постоянными и временными. Последние формируются на период времени, как правило, до года, для того, чтобы прооперированный орган мог спокойно зажить и восстановилась его функциональная проходимость. В дальнейшем стома в ходе отдельной операции закрывается.

Хорошая новость - современная онкологическая хирургия – это, прежде всего, органосохраняющие операции. Удаляя раковую опухоль, хирурги заботятся не только о радикальности процедуры, но и о том, чтобы сохранить естественную функцию органа во всех случаях, когда это возможно. Возьмем, к примеру, опухоли кишечника.

- Раньше ключевой критерий, определяющий судьбу пациента с раком прямой кишки, был такой: если опухоль достижима пальцем, даже голову не нужно морочить – делать экстирпацию, то есть полное удаление. А это значит, что пациенту навсегда на переднюю брюшную стенку выводилась колостома. Сейчас, по сравнению, например, с 90-ми годами прошлого века экстирпаций стало в 5 раз меньше, - рассказал Вячеслав Порунов.

В настоящее время пациенты с опухолями кишечника – самая многочисленная группа больных стомируемых в онкодиспансере. При этом в год их число не превышает 45 человек. Пациентов с гастро-, циcто- и холангиостомами еще меньше – не более чем по 5 – 10 человек ежегодно.

Ну и, наконец, самое важное: при опухолях, выявленных на ранних стадиях, вопрос о стомировании пациентов не стоит в 100% случаев.

- Вот почему необходимо регулярно следить за своим здоровьем, проходить все необходимые обследования в рамках диспансеризации или, при наличии хронических заболеваний, по рекомендациям лечащего врача – даже если ничего не беспокоит, - напомнил Алексей Марьин.

Справка КП

Стома – это искусственно созданное отверстие на теле человека, обеспечивающее сообщение между полостью органа и окружающей средой. Предназначено для выведения из организма продуктов его жизнедеятельности или, наоборот, для доставки внутрь необходимых для жизни компонентов (кислород, питательные смеси) в обход естественных анатомических путей.

Разновидности стом:

Трахеостома – отверстие в трахее, необходимое для обеспечения дыхания пациента. В трахеостому вставляется специальная трубка, с помощью которой пациент «дышит» самостоятельно или же через нее его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

В онкологии трахеостома формируется из-за сужения трахеи или гортани. Например, при больших опухолях щитовидной железы, гортани или глотки. Также в результате отека после лучевой терапии гортани и гортаноглотки или как осложнение после операции в области ротоглотки и корня языка.

Гастростома – отверстие на брюшной стенке, предназначенное для питания пациента. Формируется при непроходимости пищевода. Пациент с гастростомой не может питаться обычным способом (через рот), полностью лишен возможности ощущать вкус пищи. Специальные питательные смеси медленно вводятся в резиновую трубку при помощи шприца Жане. В некоторых случаях могут вводиться капельно.

Уретеростома – отверстие в брюшной стенке, созданное для отвода мочи. В онкологии формируется в ситуациях, когда из-за распространенного опухолевого процесса мочевой пузырь удаляется полностью, и нет возможности сделать одномоментную его пластику из фрагмента кишки. Пациент вынужден жить с двумя «мешочками»-мочепреемниками, следить за их наполнением (в сутки в норме выделяется от 1,5 до 2 литров мочи) и регулярно опорожнять.

Холангиостома – отверстие на брюшной стенке, сообщающееся с органами желчевыводящей системы (желчный пузырь или желчные протоки) для отвода желчи. В онкологии такие стомы формируются при непроходимости желчных протоков из-за опухоли головки поджелудочной железы, желчного пузыря или, собственно, самих протоков. В норме в сутки вырабатывается до 1 литра желчи, происходит этот процесс достаточно равномерно, однако контролировать степень наполнения желчепреемника в течение дня все же необходимо.

Колостома – отверстие на брюшной стенке, соединенное с толстой кишкой и предназначенное для опорожнения кишечника. Формируется при распространенных опухолях прямой и толстой кишки. Колостома не имеет замыкательного аппарата, поэтому стомированные пациенты не чувствуют позывов в туалет и не могут контролировать процесс опорожнения – все происходит самопроизвольно в специальный калоприемник.

КСТАТИ

В помощь пациентам с колостомой в поликлинике краевого онкодиспансера «Надежда» с 2018 года работает специальный кабинет реабилитации. Медицинская сестра, прошедшая специальный курс обучения, бесплатно консультирует больных и их родственников, учит их ухаживать за стомой, следить, чтобы не было осложнений и дерматитов, помогает в индивидуальном подборе средств реабилитации. Прием стомированнных пациентов проводится с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 по предварительной записи по телефону (3852) 502-909.