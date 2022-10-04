SHAMAN. Скриншот видео с YouTube

Популярный российский певец, поэт и композитор SHAMAN (он же Ярослав Дронов) 4 октября впервые выступит с сольным концертом в Барнауле. Накануне организаторы встречали его в аэропорту на «Майбахе».

SHAMAN – это, пожалуй, один из самых патриотичных артистов для нынешнего поколения. Он буквально ворвался на сцену со своими песнями «Я русский» и «Встанем». Плюс к этому сыграла свою роль достаточно эпатажная внешность.

– Хороший артист с клевым голосом. Исполняет патриотичные песни, - говорит организатор барнаульского концерта. – Правда, интервью не дает, и снимать не разрешает.

Но, несмотря на всю загадочность, SHAMAN довольно многогранная личность. Он успел получить три музыкальных образования, в том числе диплом знаменитой «Гнесенки». Невзирая на востребованность и занятость, Ярослав сам продюсирует свои песни, а также сам пишет стихи и музыку.

Певец прославился после участия в проекте «Голос», где он стал финалистом. А недавно стало известно, что Ярослав Дронов хочет вернуться в шоу, но уже в качестве наставника. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

– Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть, чем поделиться с начинающими артистами, - без излишней скромности заявил он.

На сегодняшний день хит SHAMANа «Я русский» ставит в сети рекорды один за другим. Рок-манифест уже посмотрели 16 млн раз, а «Встанем» и того больше – 28 млн.

А буквально несколько дней назад артист принял участие в концерт-митинге по случаю вхождения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Прямо на сцене, установленной на Красной площади в Москве, он спел государственный гимн вместе с президентом России Владимиром Путиным.

– Дуэт, о котором я и мечтать не мог! Вместе с президентом на главной площади страны сегодня мы исполнили гимн России, — написал Дронов в социальных сетях.

В Барнауле SHAMAN выступит в ДК «Моторостроителей», но билетов, увы, уже нет. Из всего сибирского региона свободные места остались только в Иркутске 12 октября.

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