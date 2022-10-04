Алтайский отоларинголог объяснила, почему закладывает нос и першит в горле

Не стоит откладывать визит к врачу Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень – время сезонных респираторных и вирусных заболеваний. У многих появляется насморк и прошение в горле. О причинах этого, а также о том, как сохранить здоровье, рассказала Елена Сафронова, врач- отоларинголог Диагностического центра Алтайского края.

В чем причина заложенности носа?

У детей чаще всего нос закладывает из-за аденоидов, а у взрослых причина в медикаментозном рините. Он возникает из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями.

– Затруднение дыхания у детей приводит к головным болям, снижению успеваемости и вялости. У взрослых недостаток кислорода может стать причиной инсульта или инфаркта, особенно этому подвержены люди, которые уже имеют сердечно-сосудистые болезни, – говорит Елена Сафронова.

Решить проблему с заложенностью носа несложно. Если у детей причина в разросшихся гландах, то их можно просто удалить. Взрослым же важно вовремя отказаться от капель и пройти курс лечения. При этом не стоит забывать, что в сложных случаях медикаментозного ринита без операции не обойтись.

Другая проблема – прозрачные выделения из носа.

– Скорее всего, это аллергический ринит, реакция которого с каждым разом будет все тяжелее. Важно обратиться к аллергологу для установления причины аллергии, – объясняет эксперт. – На этапе диагностики и установления причин врачи назначают, прежде всего, антигистаминные препараты и интраназальные глюкокортикостероиды.

Также некоторые пациенты жалуются на корочки в носу. Они повалится из-за сухого воздуха в помещении. Они могут приводить к кровотечениям, в запущенных случаях – к дефектам или перфорации носовой перегородки. К тому же пересушенная слизистая не защищает организм от инфекций. Чтобы решить проблему, нужно просто увлажнить помещение.

Почему першит в горле?

У першения есть несколько причин: недолеченное воспаление, сухость слизистой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Постоянное першение без лечения может привести к необратимым изменениям слизистой оболочки горла. В большинстве случаев врачи рекомендуют какое-то время не разговаривать и соблюдать щадящую диету с исключением горячего, холодного, острого и кислого. Также специалист может назначить физиолечение и орошение слизистой антисептическими средствами.

– Следите за своим здоровьем, обращайте внимание даже на мелкие и незначительные симптомы, которые на первый взгляд вам кажутся несерьезными, и тогда осенью вам не придётся болеть, – подчеркнули в диагностическом центре Алтайского края.

Ранее врач объяснила, почему закладывает уши. Одна из причин - серная пробка. Она может привести к развитию воспаления – отиту. К тому же, использование ватных палочек, которые многие применяют не только снаружи в области ушной раковины, но и внутри слухового прохода, приводит к еще большему выделению и скоплению серы.

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