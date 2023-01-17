Жительница Барнаула отсудила 120 тысяч рублей за травму в автобусе

Пострадавшая получила травму, когда водитель резко затормозил Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула через суд заставила перевозчика возместить ущерб за полученную в автобусе травму. А приставы помогли взыскать с ответчика деньги.

Инцидент произошел в 2022 году, но только сейчас жительница краевой столицы смогла взыскать с ответчика компенсацию. В тот злополучный день женщина ехала к себе на дачу в автобусе. На подъезде к своей остановке она подошла к дверям, поставила на пол пакеты с продуктами, взялась правой рукой за поручень, а левой потянулась к кнопке, чтобы подать сигнал водителю. Он же в этот момент резко нажал на тормоз.

– Потерпевшая покачнулась и сразу почувствовала сильную боль в левом плече. Автобус остановился, она с пакетами вышла, села на остановке, а автобус уехал. Женщина вызвала скорую помощь, - говорится в карточке дела на сайте суда Октябрьского района.

Медики доставили женщину в травмпункт Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Там ей диагностировали закрытый вывих головки левой плечевой кости в плечевом суставе. Травматологи вправили плечо, наложили гипс и отправили лечиться домой. Судмедэксперты оценили, что вред нанесенный здоровью был средней степени тяжести.

Кроме того, адвокат потерпевшей доказал, что в автобусе женщина не падала, а травму получила непосредственно в момент торможения.

В добровольном досудебном порядке ответчик не захотел возмещать ущерб, но перед буквой закона он оказался бессилен. Все его доводы об отсутствии оснований для удовлетворения требований были отклонены, как несостоятельные. Суд посчитал, что, несмотря на то, что ранее полиция прекратила административное производство в отношении водителя автобуса, это не освобождает перевозчика от гражданско-правовой ответственности.

В итоге суд встал на сторону пассажирки. В своем иске она запрашивала с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 25 тысяч рублей за услуги адвоката. В итоге по первой части требования удовлетворили в полном объеме, а вот по второй – 20 тысяч рублей.

– Должнику судебным приставом был установлен срок для добровольного исполнения требований. Руководитель организации предупрежден об ответственности за неисполнение судебного решения. Чтобы избежать мер принудительного исполнения, руководство пассажирского предприятия выплатило компенсацию морального вреда в полном объеме, - подчеркивают в пресс-службе ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

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