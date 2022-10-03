Молниеносные нокауты и победный апперкот: в Барнауле прошел второй международный турнир OPEN FС по ММА

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

Столица Алтайского края во второй раз стала местом проведения зрелищного турнира по смешанным единоборствам. В минувшие выходные в Барнауле в спортивном комплексе «Темп» прошел 23-й международный турнир OPEN FC. Спортсмены показали десять зрелищных боев, причем два из них были за титул чемпиона мира по версии лиги. В кульминационном поединке сразились Данила Приказа, опытный боец MMA из Санкт-Петербурга, и сильнейший спортсмен из Бразилии Жонас Боено. Отметим, что состязания не обошлись и без алтайских спортсменов. Подробности – в материале «КП».

Ярко, громко и азартно! Спорткомплекс собрал сотни любителей боевых искусств. Каждый бой – это не просто поединок, а настоящее представление, особенно когда объявляет и комментирует происходящее известный ринг-анонсер Александр Загорский.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

В первом бою на ринге встретились 21-летний дебютант Сергей Ях и более опытный борец Максим Силин из клуба «Team STRELA BARNAUL». В итоге бой был завершен досрочно. Максим «задушил» своего соперника. Данная победа стала второй в его профессиональной карьере.

Следующими на ринге встретились алтайский спортсмен Кирилл Зимановский и боец-дебютант Владислав Данилов. Наш земляк, можно сказать, забил своего соперника в канвас. Не менее зрелищным стало столкновение Виктора Матвеева и опытного бойца Евгения Бондаря, который и одержал победу.

Также в схватке встретились представляющий барнаульский клуб Руслан Габараев, который уже в первом раунде уложил Антона Шипачева. Победа присуждена техническим нокаутом. Затем на ринг вышли тяжеловесы. Артур Смирнов победил Людвика Аветисяна, показав блестящее мастерство в технике.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

К сожалению, для барнаульского бойца Николая Нестерова серия побед завершилась. В этот раз его соперником на ринге оказался спортсмен из Узбекистана. Шорух Аскаров выиграл бой, по единогласному мнению судей, и сразу стал фаворитом среднего веса.

- Мне кажется, Николай немного недоработал угол. Ему немного тренерских подсказок не хватило, так как я сегодня был в роли организатора. Ну и соперник действительно был крутой и не хотел уступать. Это, конечно, опыт, - комментирует поражение бойца его тренер Шараф Давлатмуродов.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

Куда более удачным стал бой для спортсмена из краевой столицы Гусейна Халикова. Он нокаутом выиграл бойца из Казахстана Белека Алиева.

Напряженной стала схватка Адилета Нурматова и Амина Гасимова. Исход для многих стал весьма неожиданным. Адилет Нурматов «задушил» Амина Гасимова, тем самым завершив победную серию выступлений соперника, хотя тренеры возлагали на последнего неплохие шансы.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

Самыми ожидаемыми стали два последних боя за титул чемпионов. В первом на ринг вышел Никита Шаршавин, который за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. С ним сразился не менее успешный российский спортсмен Руслан Шамилов, который из 14-ти боев выиграл 11, причем большая часть встреч была завершена досрочно. Это, пожалуй, оказалась самое длительное пятираундовое противостояние. В итоге пояс чемпиона OPEN FC в среднем весе забрал Никита Шаршавин.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

Главным событием турнира стал бой действующего чемпион лиги Open FC из команды Gorilla Fighting Данила Приказа и бойца из Бразилии Жонаса Боено. На счету у Данила 15 побед из 20, а у его соперника 42 из 58 сражений. Все прошло молниеносно. В первом раунде российский спортсмен снес с ног бразильского бойца и апперкотом завершил защиту. В итоге Данила Приказа снова забрал титул чемпиона OPEN FC:

- Хотел работать жестко, особо без разведки, чтобы не затягивать на 20 минут. Слава богу, что все получилось, как и хотел. Ведь чем больше затягивается поединок, тем больше есть возможность получить травмы, а на восстановление уходит время, - сказал Данил Приказа.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, что такой масштабный турнир в Барнауле состоялся не первый раз. В феврале в краевой столице проходил международный турнир лиги OPEN FC по ММА «Битва на Оби», кульминацией которого стал бой Михаила Царева и Владимира Ивашкина из Назарово. Организовывают турниры профессиональный боец MMA и тренер «Team STRELA BARNAUL» Шараф Давлатмуродов и руководитель Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга Александр Нехорошев.

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

23-й международный турнир OPEN FC Фото: Олег УКЛАДОВ

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