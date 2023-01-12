Алтайский эксперт рассказала, как можно использовать живую елку после праздников

Не спешите выбрасывать елки Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние праздники пролетели как одного мгновение и многие уже убирают елки. Лучше всего сдать дерево на переработку, но если такой возможности нет, то можно подарить ему вторую жизнь. Подробнее об этом рассказала профессор кафедры ботаники, доктор биологических наук Татьяна Терехина, сообщает сайт вуза.

Не спешите выбрасывать свои елки, ведь хвойные деревья сохраняют свои полезные свойства даже через два года после того, как их срубили. Веточки пихт, елей и сосен можно использовать для оздоровления.

- Веточки вместе с хвоей можно хранить в измельченном виде и в течение всего года использовать для ванн. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить, процедить и отвар добавлять в ванну. Такие ванны успокаивают нервную систему, улучшают сон, помогают укрепить иммунитет и улучшают сопротивляемость инфекциям, - поделилась профессор.

Кроме того, будут полезны и ингаляции, которые оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие.

Также еловые и пихтовые ветки могут использовать дачники. Большие лапы защитят растения от ветра и низких температур. В измельченном виде хвоя подойдет для мульчирования, например, на грядках земляники. К тому же, измельченная древесина полезна для кустовой гортензии — нужно засыпать ими приствольный круг. Почва станет более кислой, что и нужно этому растению.

Если вы любите баню, то можно добавить парочку еловых веточек в веник, предварительно запарив. А создать приятный аромат в парилке поможет хвойный отвар.

Кроме того, елочки служат кормом для различных животных, например, кроликов. Барнаульский зоопарк принимает отслужившие елки для копытных животных, а стволы используют как когтеточки для львов, тигров, рысей и других питомцев.

Ранее мы писали, что 21 января в Барнауле пройдет очередная акция по сбору елок. «Отработавшие» праздники натуральные хвойные деревья получат вторую жизнь. Акцию по сбору елку барнаульские экоактивисты проводят с 2018 года. За все это время переработали несколько тысяч деревьев. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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