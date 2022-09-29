«Разговоры о важном»: о чем на этих уроках рассказывают алтайским школьникам

Фото: Олег УКЛАДОВ

С нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник начинается с церемонии поднятия флага под гимн Российской Федерации и занятия «Разговоры о важном». В чем специфика этого предмета и как его проводят в барнаульских школах – в материале «Комсомольской правды».

В чем суть «Разговоров о важном»

Основные темы нового предмета «Разговоры о важном» связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. В их числе - патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. Это могут быть вопросы, связанные с событиями из жизни школы, региона, страны. Занятия проводят классные руководители.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как ранее пояснял глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, «Разговоры о важном» не должны повторять традиционные для урока формы. Перед учителем стоит задача вовлечь класс в обсуждение и ответить на вопросы, которые волнуют детей. Сценарии уроков могут включать в себя игры, интерактивные задания, работу с дополнительными материалами.

– Это большая ответственность, но эти занятия – именно то, что сегодня необходимо молодым ребятам. Сейчас важно общаться со школьниками, говорить на уроках о правде, отвечать на актуальные вопросы. С одной стороны, легко говорить со школьниками, с другой – они задают вопросы, на которые даже мы, взрослые, затрудняемся ответить, – говорил Кравцов.

Как выбираются темы занятий

Директор МБОУ «СОШ №53» города Барнаула Юлия Галкина рассказывает, что у них в школе за сентябрь прошло уже четыре занятия «Разговоров о важном». К урокам учителя готовятся с помощью специального портала.

«Министерство просвещения в помощь педагогам разработало хороший ресурс, на котором представлены сценарий занятия, видеоролики, плакаты. На нем можно скачать любой материал, который помогает более ярко и понятно представить тему для обучающихся», – рассказывает Юлия Геннадьевна.

Существует определенный перечень тем, которые рекомендованы для «Разговоров о важном», но классные учителя на свое усмотрение могут давать дополнительную информацию, выбирать форму подачи материала и делать акцент именно на тех вопросах, которые больше всего волнуют самих школьников.

Автор: телеканал "Толк"

– Например, на предпоследнем уроке, посвященном 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, мы к общей теме добавили региональный компонент, так как школа находится на проспекте Космонавтов и граничит с улицей Титова. Грех было не рассказать про нашего знаменитого земляка-космонавта, - говорит директор. – А на Дне пожилого человека ученики придумывали рекламу, которая помогала бы обществу активнее включаться в проекты, позволяющие пожилым людям не чувствовать эмоциональное одиночество.

В барнаульской гимназии №40 классные руководители также свободны в форме проведения «Разговоров о важном».

– Я как классный руководитель могу произвольно выбрать, как подать материал – в виде презентации, обсуждения, творческого задания, или даже игры, – рассказывает педагог-психолог, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями гимназии №40 Юлия Хожайнова. – На последнем занятии, посвященном Дню пожилого человека, сначала у нас была нравственная беседа. Мы поговорили о том, сколько дети проводят времени со своими бабушками и дедушками, как сделать так, чтобы жизнь людей преклонного возраста стала лучше, говорили о волонтерских движениях, социальных пособиях и гарантиях. А потом у нас было интерактивное задание. На специальном буквенном поле мы выбирали слова, составляющие портрет пожилого человека. В число этих слов вошли мудрость, добросердечность, знание, открытость и др.

Специальные гости

К занятиям классные руководители могут привлекать учителей-предметников и специальных гостей. Например, последнее занятие «Разговора о важном» в барнаульской школе №38 посетила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина. Она рассказала ученикам историю возникновения Дня пожилого человека, а также помогла ответить на важные вопросы: «В чем ценность внимания для пожилого человека?», «Что такое семейные традиции?», «Что может сделать каждый из нас, чтобы скрасить жизнь пожилых?». По словам Светланы Павловны, занятие получилось интересным.

– Ребята рассказали о своих бабушках и дедушках, о своих семейных традициях. Мы порассуждали о правильности высказывания «Чтобы познать что-то новое, нужно обратиться к прошлому», а также посвятили время разговору о герое Великой Отечественной войны, бывшем директоре школы Валентине Кузьмиче Распопове, – рассказала Светлана Говорухина.

Так как бабушки и дедушки есть практически у каждого, тема Дня пожилого человека оказалась близка школьникам.

– На уроке я впервые узнал о таком празднике, как месяц пожилого человека. У меня есть две бабушки и один дедушка. Теперь 1 октября обязательно позвоню им и поздравлю, – рассказал ученик МБОУ «СОШ №38» Матвей Бурцев.

Дискуссия и рефлексия

Учителя отмечают, что самое важное в занятиях «Разговоров о важном» – это участие самих школьников в процессе.

– Дети с большим интересом слушают и включают в разговор, потому что формат проведения разговоров о важном – это не урок, это классный час, который может проходить в видео дискуссии, полилога, формате вопросов-ответов, – говорит директор школы №53 Юлия Галкина.

– Я считаю, что это урок, на котором дети должны разговаривать. Они должны узнавать что-то новое, выражать свое мнению, делать выводы, рассуждать, - рассуждает Наталия Татиевская, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями школы №106 города Барнаула. – С моим пятым классом на последнем занятии мы рассуждали, почему должны с уважением относиться к старшему поколению.

Конец занятия предполагает так называемую рефлексию – ученикам предлагается дать обратную связь. Это можно сделать как устно, так и письменно. Например, в 53-й школе ученики завели свои личные дневники, чтобы изложить свои мысли на бумаге, если по какой-то причине хочется их озвучивать в классе.

Учителя отмечают, что родители и школьники в целом позитивно отнеслись к нововведению этого года.

– Мы и раньше проводили тематические классные часы на подобные темы, _ говорит педагог 106-й школы Наталия Татиевская. - Поэтому такие занятия не были для нас в новинку. Родители отнеслись с понимаем. Ведь мы не занимаемся пропагандой и ни в коем случае ничего не навязываем, мы лишь даем направление для мысли.

Справка:

Всего за 2022/2023 учебный год планируется провести 34 внеурочных занятия «Разговоры о важном». Все официальные материалы размещены на сайте «Единое содержание общего образования». Среди тем предстоящих уроков – «День учителя», «День отца», «День музыки», «Традиционные семейные ценности, «День народного единства», «День матери» и другие.