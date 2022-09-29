«Собирал цветмет и шарился по свалкам»: Арсений Бородин рассказал о трудном детстве

Арсений Бородин Фото: Олег УКЛАДОВ

Певец из Барнаула Арсений Бородин в недавнем откровенном интервью порталу PopCornNews рассказал о том, какое тяжелое, но интересное детство ему досталось.

– Моя карьера музыканта началась в Барнауле, когда мне было лет 13, - говорит Бородин. – Первые деньги заработал еще раньше. Летом, когда я уезжал на каникулы в деревню, всегда пытался найти способ заработка. Мы с друзьями устраивали различные акции и авантюры: например, собирали цветной металл, шарились по свалкам. Потом сдавали все это дело и получали деньги. В более старшем возрасте начал зарабатывать физической силой: рубил соседке дрова за деньги. Заработок мне нужен был для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, мог водить девочек в кино.

Уже позже, когда любовь к музыке стала проявляться все сильнее, Арсений начал сочинять песни и продавать их за небольшие гонорары – всего по 200-300 рублей. Этих денег ему едва хватало на такси до дома после концертов. Но кстати, Бородин школьником часто выступал на городских праздниках, иногда его приглашали выступить на каких-то закрытых мероприятиях, типа школьного выпускного и т. п.

Все поменялось после его участия в «Фабрики звезд» в 2006 году. Тогда Арсений вошел в состав группы «Челси» и начал гастролировать по стране. Это позволило ему встать на ноги и наконец-то начать зарабатывать.

На сегодняшний день, несмотря на то, что сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем исполнители прекратили, Бородин смог договориться с ним и забрать все права на «Челси». Певцы продолжают выступать по приглашению.

Помимо этого Арсений поет сольно и в группе Black Sonic Pearls – это альтернативная рок-группа, образованная в феврале 2020 года. Только за минувшее лето коллектив дважды побывал на европейских музыкальных фестивалях. Стоит отметить, что, несмотря на геополитические проблемы, исполнителей радушно принимали, а некоторые особо преданные поклонники приходили на автограф-сессии подготовленными: с фотографиями артистов.

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