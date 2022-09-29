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Общество29 сентября 2022 4:00

Двор преобразился! Фото и видео первого снега на Алтае

В Алтайском крае ночью 29 сентября выпал первый снег
Александра Сапожкова
Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Ночью 29 сентября в Алтайском крае выпал первый снег. Жители региона делятся фото и видео заснеженных дворов и улиц в соцсетях.

В Барнауле осадки начались около часа ночи. Правда, мокрый снег быстро растаял – к утру о нем уже ничего не напоминало.

А вот в Завьяловском районе покров держится до сих пор.

- Мой цветник преобразился, букет «розы в снегу»! – говорит на видео, опубликованном на сайте altai.aif.ru, одна из жительниц с. Завьялово. Судя по фото автомобиля, на котором она написала дату первого снега «29.09.22», толщина покрова - около двух-трех сантиметров.

- Горно-Алтайск тоже проснулся в снегу! Снежно также в Алтайском, Ключевском районах и других, - написали в паблике «Барнаул 22».

Жительница Алейска рассказала, что сейчас город будто покрыт пеленой.

- Снег идет меленький, и кажется, что его не видно, город как бы в пелене. Цветы жалко, если погибнут, - говорит женщина.

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня на большей части территории края небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Такой же прогноз Гидрометцентр региона дает и на последующие два дня – 30 сентября и 1 октября. Температура будет держаться в пределах 0…+7 градусов.

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег в Барнауле 29 сентября 2022

Первый снег в Барнауле 29 сентября 2022

Фото: Анна Перевощикова

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

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