Двор преобразился! Фото и видео первого снега на Алтае

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Ночью 29 сентября в Алтайском крае выпал первый снег. Жители региона делятся фото и видео заснеженных дворов и улиц в соцсетях.

В Барнауле осадки начались около часа ночи. Правда, мокрый снег быстро растаял – к утру о нем уже ничего не напоминало.

А вот в Завьяловском районе покров держится до сих пор.

- Мой цветник преобразился, букет «розы в снегу»! – говорит на видео, опубликованном на сайте altai.aif.ru, одна из жительниц с. Завьялово. Судя по фото автомобиля, на котором она написала дату первого снега «29.09.22», толщина покрова - около двух-трех сантиметров.

- Горно-Алтайск тоже проснулся в снегу! Снежно также в Алтайском, Ключевском районах и других, - написали в паблике «Барнаул 22».

Жительница Алейска рассказала, что сейчас город будто покрыт пеленой.

- Снег идет меленький, и кажется, что его не видно, город как бы в пелене. Цветы жалко, если погибнут, - говорит женщина.

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня на большей части территории края небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Такой же прогноз Гидрометцентр региона дает и на последующие два дня – 30 сентября и 1 октября. Температура будет держаться в пределах 0…+7 градусов.

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

Первый снег в Барнауле 29 сентября 2022 Фото: Анна Перевощикова

Первый снег на Алтае 29 сентября 2022. Фото предоставлено читателем "Комсомолки".

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