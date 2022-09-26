Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае выпадет первый снег

К концу этой рабочей недели ночью в Алтайском крае ожидается -3… -7 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый снег может выпасть в Алтайском крае уже на этой неделе. Кроме того, в регионе не исключено образование временного снежного покрова. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, похолодание в Алтайском крае объясняется прохождением холодного фронта и затоком холода. Начиная с 27 сентября с каждым днем температура воздуха станет постепенно понижаться. В регионе прогнозируют дожди различной интенсивности, местами мокрый снег. Первый может выпасть уже в ночь на 28 сентября в северных и предгорных районах.

К концу этой рабочей недели ночью в Алтайском крае ожидается -3… -7 градусов, а днем столбики термометров покажут +2…+7 градусов.

– Дно холода в Алтайском крае выпадет на 30 сентября. Возможно, что с 29 по 30 сентября местами в регионе появится временный снежный покров, – рассказала Людмила Сырых.

Кроме того, на дорогах не исключена гололедица, автомобилистам нужно быть особенно внимательными.

Важно!

Спасатели призывают не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности:

- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы,

- не допускать перекала печи,

- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

В случае пожара следует звонить по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже почти половина Барнаула подключили к отоплению

А также почти все школы и детские сады (подробнее)