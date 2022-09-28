Алтайский медиаменеджер Андрей Абрамов рассказал о продвижении регионального телевидения на всероссийском форуме

Форум собрал более тысячи журналистов со всей страны. Фото: Школа НАТ

Более тысячи журналистов со всей страны собрались на XXVI форуме современной журналистики «Вся Россия - 2022», чтобы обсудить самое важное и актуальное в медиа. Спикером одной из секций стал директор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов, который поделился своим опытом создания сайта для продвижения регионального телеканала. Об этом сообщает «Толк».

На форму свое приветствие участникам передал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что это мероприятие на протяжении многих лет помогает развивать российские современные и качественные СМИ.

Андрей Абрамов стал спикером секции «Проблемы и перспективы развития регионального ТВ в новой реальности», которая проходила под эгидой Национальной Ассоциации Телерадиовещателей. И как оказалось, проблемы у всех региональных телеканалов схожие, но зависят, конечно, от географических и национальных особенностей. Ключевые факторы - оптимизация расходов, кадровый дефицит, привлечение зрителя. Поэтому и тема продвижения телеканала при помощи сайта, с которой выступал директор СМГ, стала для многих востребованной. Обсуждения продлились даже после выступления алтайского медиаменеджера.

- Мы, например, делаем ставку на технологии и нестандартные решения. Так наш молодой региональный телеканал «Толк» оказался на собственном и уже мощно раскрученном сайте tolknews.ru, - отметил Андрей Абрамов.

Фото: Школа НАТ

Успех такого продвижения, по словам директора СМГ, заключается именно в комбинировании и объединении сайта, телевидения и социальных сетей, благодаря чему пользователи оперативно получают сразу качественный и текстовый, и видеоконтент. С одной стороны, так развивается сайт, растут просмотры и аудитория. С другой стороны – телеканал получает еще один канал продвижения и более короткий путь к зрителю.

На форуме получилось не только поделиться опытом, но и узнать ноу-хау коллег. Для директора СМГ актуальной стала тема производства социально-значимого контента по грантам.

Еще одна из значимых тем – взаимодействие государства, СМИ и населения. В современных реалиях ключевым в работе становится донесение до зрителя понятным языком ответов на злободневные вопросы, сейчас в том числе на тему частичной мобилизации:

Фото: Союз журналистов России

- Да, наши чиновники проделывают колоссальную работу, чтобы наладить жизнь в регионах в новых условиях, разобраться в тонкостях частичного призыва. Но кто об этом рассказывает? К сожалению, не все готовы к публичности в новой повестке. И мы видим реакцию населения на это. Наладить мосты между людьми и властью – сейчас это первостепенная задача СМИ, - резюмировал Андрей Абрамов.

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