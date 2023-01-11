Какие книги читали и слушали жители Алтайского края в 2022 году

В 2022 году в «Шишковку» записались 3297 новых читателей, из них молодежь от 14 до 35 лет – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шишковка» составила ТОП самых читаемых книг в Алтайском крае в 2022 году. За основу были взяты интересы посетителей библиотеки в возрасте от 14 до 35 лет. Как признаются составители рейтинга, главным сюрпризом ушедшего года стало то, что «художка» в этот раз проиграла научно-популярным изданиям.

- Сравнивая итоги 2022 года с результатами предыдущих лет, видим, что впечатляющую популярность сейчас обрела фантастика, фэнтези и мистика, - рассказывают в библиотеке им. В. Я. Шишкова.

Костяк ТОПа самых популярных среди алтайских читателей книг последние несколько лет составляют одни и те же авторы. Причем они входят в рейтинг на разных позициях и с разными книгами. К таким относятся Бакман и Достоевский, Рэнд и Толстой, Булгаков и Яхина, Брэдбери и Оруэлл, Киз и Сапковский, Стругацкие и Кинг, Толкин и Роулинг, Пелевин и Герберт, Михаэлидис и Гилберт. А вот в числе новичков нынешнего рейтинга – Иванов, причем с вовсе не новой книжкой (вероятно, сказалось ожидание экранизации), Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом. Популярность последних связывают с тем, что аудитория с нетерпением ждет продолжение сериала «Благие знамения» и в предвкушении знакомится с первоисточником.

- Ну и как всегда в рейтинге нашел отражение фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» - гостья 2022 года Анна Матвеева с последним романом очень полюбилась местной публике, - отмечают в «Шишковке».

Некоторые из авторов, вошедших в ТОП алтайского читательского рейтинга, по итогам прошедшего года получили различные российские литературные премии. Так, Гузель Яхина с «Эшелоном на Самарканд» и Анна Матвеева с «Каждые сто лет» взяли золото и бронзу в народном голосовании премии «Большая книга». На «Премии Читателя» в номинации «Художественная проза» пальму первенства отдали Сергею Лукьяненко с романом «Семь дней до Мегиддо».

- А если посмотреть на «голосование рублем», то, скажем, на «ЛитРес» больше всего покупали книги Примаченко, Эгера, Оруэлла, Мужицкой и Бакмана, и все они также представлены в наших алтайских рейтингах, - отмечают библиотекари.

Стоит отметить, что ТОП самых популярных книг «Шишковка» составляет каждый год. Однако раньше он состоял лишь из художественной литературы. Дело в том, что спрос молодежи на научно-популярную литературу был невысок, поэтому данную «номинацию» даже серьезно не рассматривали. Но в 2022 году составителей рейтинга ждал сюрприз: популярность изданий этого направления выросла в разы.

- И спрос на такую литературу оставил далеко позади «художку». Скажем, «Тревожные люди» были выданы через «ЛитРес» 51 раз, а «К себе нежно» Ольги Примаченко – 167 раз! – рассказывают в «Шишковке».

ТОП-20 художественных изданий

1. Фредрик Бакман «Тревожные люди»

2. Джордж Оруэлл «1984»

3. Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот»

4. Фрэнк Герберт «Дюна»

5. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

6. Стивен Кинг «Билли Саммерс»

7. Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»

8. Рэй Брэдбери «451' по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

9. Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак»

10. Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»

11. Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза»

12. Алексей Иванов «Сердце Пармы»

13. Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Рональд Руэл Толкин «Сильмариллион»

14. Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз»

15. Элизабет Гилберт «Город женщин»

16. Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом, в котором»

17. Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»

18. Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»

19. Анна Матвеева «Каждые сто лет»

20. Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»

«Шишковка» составила ТОП самых читаемых книг в Алтайском крае в 2022 году Фото: Олег УКЛАДОВ

ТОП-20 аудиокниг

1. Фрэнк Герберт «Дюна»

2. Джордж Оруэлл «1984»

3. Фредрик Бакман «Тревожные люди»

4. Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»

5. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот», «Братья Карамазовы»,Лев Толстой «Война и мир»

6. Элизабет Гилберт «Город женщин»

7. Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»

8. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

9. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества», Владимир Набоков «Лолита»

10. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

11. Лия Арден «Мара и Морок»

12. Грегори Дэвид Робертс «Шантарам», Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

13. Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка», Виктор Мари Гюго «Собор парижской Богоматери»

14. Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго»

15. Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани», Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»

16. Кристин Ханна «Соловей», ХаледХоссейни «Бегущий за ветром»

17. РэйБрэдбери «Вино из одуванчиков», Нил Гейман, Терри Пратчетт «Добрые предзнаменования»

18. Стивен Кинг «Билли Саммерс», «Волки Кальи», «11/22/63»

19. Дина Рубина «Маньяк Гуревич», Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»

20. Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»

ТОП-20 изданий научно-популярного характера

1. Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

2. Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека»

3. Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

4. Татьяна Мужицкая «Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило»

5. Гэри Чепмен «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»

6. Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»

7. Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень»

8. Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»

9. Марк Мэнсон, Уилл Смит «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда», Джон Кехо «Подсознание может всё!»

10. Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

11. ХэлЭлрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»

12. Ольга Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Роберт Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся»

13. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»

14. Мэттью Макконахи «Зеленый свет», Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь»

15. Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка»

16. Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества», Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры»

17. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности», Филиппа Перри «Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я)»

18. Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро»

19. Татьяна Мужицкая «Мне все льзя. О том, как найти свое призвание и самого себя», Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни»

20. Михаил Лабковский «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)»

КСТАТИ

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году. Он был составлен сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В. К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки». В новейшей истории его сделали впервые в 2015 году, и теперь формируют ежегодно.

ЦИФРЫ

В 2022 году в библиотеку им. Шишкова записались 3297 (+ 20% к 2021 году) новых читателей, из них молодежь от 14 до 35 лет – 2021 (+13%).

Из общего числа читателей библиотеки (а их 5915) примерно треть берет книги на дом (пользуются абонементом). В течение года они сделали это 30 990 раз.

Молодежная аудитория абонемента составляет 39%. И еще больше доля молодежи среди тех, кто пользуется сервисом «ЛитРес», доступ к которому у читателей «Шишковки» бесплатный – их 44% (1 937 человек). Они «начитали» и «наслушали» в «ЛитРес» 6549 книг (4141– электронные книги, 2408 – аудиокниги).

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