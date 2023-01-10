Телефон и вещи убитой мужчина спрятал в электрощитке Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Стали известны подробности семейной жизни жительницы Барнаула Елены Падун. 5 января 38-летнюю женщину во время ссоры задушил бывший муж. Как выяснилось, между экс-супругами и ранее часто происходили скандалы.

По сведениям РЕН ТВ, полиция регулярно приезжала на вызовы в их квартиру.

- Женщина заявляла, что муж ей угрожает, избивает, запирает в квартире и отбирает деньги и документы, - передает телеканал.

В свою очередь, мужчина жаловался на Елену. Например, в апреле минувшего года он заявил, что жена вместе со своим любовником избили его, в связи с чем в полиции возбудили уголовное дело.

После этого скандала супруги развелись, но продолжали жить вместе. По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между ними произошел очередной конфликт из-за квартиры - мужчина якобы не желал выселяться (однако это предварительная версия). Барнаулец задушил жену и решил замаскировать убийство под исчезновение, спрятав тело на крыше многоэтажки.

- Труп находился между окраиной крыши и вентиляционной шахтой. Телефон и вещи убитой мужчина спрятал в электрощитке, - приводятся неизвестные ранее детали.

Родной брат Елены Александр Межевич рассказывал, что о пропаже сестры сообщили ее подруги. И они совместно начали поиски. Однако экс-супруг сам во всем признался следователям и показал, где спрятал тело.

У Елены и ее мужа остались двое несовершеннолетних детей. Александр Межевич планирует взять их к себе на воспитание.

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