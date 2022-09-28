Власти Алтая не намерены работать на увеличение числа туристов

Горный Алтай - один из самых популярных туристических регионов страны Фото: Анна СЕМИНА

В Сибирском федеральном округе подвели итоги летнего туристического сезона и обсудили перспективы на ближайшее будущее. О том, как этот год прошел в Республике Алтай, рассказала начальник отдела туристско-рекреационной, санаторно-курортной деятельности министерства природных ресурсов, экологии и туризма региона Сынару Кулакова.

- Республика Алтай является одним из туристических регионов. Ежегодно республику посещают около 2 миллионов туристов. 2022 год тоже не исключение: за период с января по сентябрь мы уже видим прирост – порядка 1,7 млн посещений. Так что к концу года также ожидаем рост турпотока порядка 10% по отношению к 2021 году, - говорит Сынару Николаевна.

Если в натуральном выражении, то «план» на текущий год – около 2,3 млн туристов. Однако, по словам Кулаковой, власти региона ставят перед собой цель не увеличение числа гостей республики, а перераспределение потоков. Дело в том, что самый высокий период - это, естественно лето, и это ощутимо сильная нагрузка, в том числе на инфраструктуру. При этом межсезонье получается достаточно пустое. Сейчас прорабатываются варианты, как можно именно на этот период перевести часть туристов.

- Благодаря туристическому кешбэку по программе Ростуризма, в межсезонье у нас теперь тоже есть гости. В этом году был активный апрель, и по информации туристических операторов, осень также закрывается данной программой, - добавляет специалист министерства.

Одним из главных культурных достижений прошедшего туристического сезона в регионе называют открытие тематического парка «Хранитель Большого Алтая». Он расположился на территории всесезонного курорта на Манжероке. Основная тематика - история становления древнего Алтая. Власти считают, что это еще одна точка притяжения, которая может заинтересовать гостей.

– Помимо этого в целях развития зимнего туристического сезона расширяется и сам всесезонный курорт Манжерок, – продолжает Сынару Кулакова. – К началу 2023 года планируют открыть 304 новых номера. Таким образом, номерной фонд категории 4-5 звезд увеличится в несколько раз. Вдобавок к этому увеличивается длина горнолыжных трасс с 30 до 50 километров. Так что надеемся, что наши планы по распределению турпотока реализуются в ближайшие годы.

По ее словам, поддержка Ростуризма тоже оказывает свое влияние. В этом году регион получил около 300 млн рублей. Средства распределили между субъектами туристической индустрии.

- По программе создания модульных домов, у нас поддержано 17 проектов. 11 объектов увеличивают свой номерной фонд. А к концу году появятся шесть совершенно новых объектов, - добавляет эксперт. – Также мы вошли в программу финансирования Ростуризма на 2023 год. На грантовую поддержку привлекаем порядка 100 млн рублей и еще около 50 млн по линии министерства природных ресурсов. Я считаю, что государственная поддержка для нашего региона существенная, и она оказывает влияние на развитие, качество и безопасность обслуживания туристов в республике Алтай.

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