Проверка слуха. На Алтае искали трех сбежавших педофилов?

По одной из версий, преступники могли покинуть Рубцовскую колонию Фото: Олег УКЛАДОВ

27 сентября в редакцию «Комсомолки» позвонила одна из встревоженных мам. Женщина интересовалась новостями о трех педофилах, якобы сбежавших на прошлой неделе из Рубцовской колонии.

По версии напуганной жительницы Барнаула, полиция все эти дни усиленно ищет беглецов, а в выходные дым коромыслом стоял на станции Ребриха. Якобы одного из преступников опознала по фото девочка на этой же станции. При этом, по словам встревоженной мамы, педофилов поймать так и не удалось.

На вопрос об источнике информации ответ был короткий: «Это совершенно точно, рассказали люди, которые сами участвовали в поисках».

Несмотря на то, что слух о побеге сразу трех педофилов, «объединившихся по интересам», сам по себе казался странным, мы позвонили официальным источникам, чтобы проверить информацию. Официальные ведомства слух опровергли.

- Данная информация не соответствует действительности, - так прокомментировали вопрос о сбежавших заключенных в пресс-службе УФСИН Алтайского края.

- Недостоверная информация, таких событий не было, - в пресс-службе ГУВД Алтайского края также опровергли новость о сбежавших преступниках и переполохе.

Из самой Ребрихи никаких сведений о педофилах нам также не удалось получить.

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