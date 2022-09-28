Около 190 млн рублей за год «заработает» барнаульский парк «Изумрудный»

Парк "Изумрудный" Фото: Анна СЕМИНА

Несмотря на наступившую осень и приближающиеся холода, в парке «Изумрудный» кипит работа: подрядчики стараются до зимы успеть сдать пруд – это будущее «сердце» парка и место притяжения.

Пруд пруди

- Этот вопрос волнует многих барнаульцев. Более того, по социологическим опросам, пруд – это вообще главная часть парка, - говорит руководитель Фонда имущества Алтайского края и управляющий парком Владислав Вакаев. – Люди, которые участвовали в опросах, считают, что это первое, что надо делать, но как вы могли заметить, мы только на третий год реализации проекта реконструкции «Изумрудного» занялись прудом. Потому что это самый технически сложный объект. Нам непросто это далось: пришлось отдельно заказывать проект.

Именно по этой причине к работам приступили только во второй половине лета, ведь сначала надо было разыграть контракт, далее подрядчик зашел на объект, завез технику, и только после началась активная фаза – демонтаж.

По словам Вакаева, работами занимается организация, которая специализируется на водоемах. В их задачу входит обустройство надежной гидроизоляции, чтобы вода не уходила из пруда, монтаж системы фильтрации, чтобы она всегда была чистой и не «цвела» и многое другое.

Реконструкция пруда Фото: Анна СЕМИНА

- Работы начались очень активно. Подрядчики молодцы. По нашим планам, к концу октября уже можно будет запускать воду, - говорит Владислав Александрович. – Я думаю, нам надо будет это сделать в тестовом режиме, чтобы хотя бы принять работы. А если мы это сделаем, то и в зиму уйдем с этой водой, соответственно, посмотрим, как пруд будет вести себя зимой. Если будет лед, то возможно сделаем каток. Но на это уже будем смотреть по ситуации.

Помимо самого пруда, будет благоустроена территория вокруг него: появится дополнительное освещение и еще одна детская площадка.

– Также хочу отметить, что получилось так, что нам контракта не хватало для строительства еще одного важного объекта – визит-центра и пункта проката. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отдельное решение выделить дополнительные деньги, чтобы фонд имущества мог провести отдельный конкурс, и мы построили этот объект, - добавляет спикер. – Я уверен, как только мы все это сделаем, это будет главная точка притяжения в Барнауле.

Парк "Изумрудный" Фото: Анна СЕМИНА

Взрывная популярность

Впрочем, даже без пруда барнаульцы уже оценили, насколько за последнее время преобразился парк. Теперь здесь не просто не страшно гулять, а комфортно, интересно, удобно и безопасно.

– Барнаульцы «голосуют» за все происходящие в парке изменения ногами. В этом году произошел взрывной рост посещаемости. Мы установили интеллектуальную камеру, которая фиксирует всех входящих и выходящих. Мы можем четко понимать, сколько людей к нам приходит, - говорит Владислав Александрович. – Начиная с апреля по июнь, у нас было по 150 тысяч посещений в месяц, в июле-августе - более 200 тысяч. В сентябре, я думаю, к этой цифре мы тоже подойдем. Действительно, в городе мало парков, именно тех, кто попадает под нормативы парковых территорий. Даже «Изумрудный» к этому еще не приблизился, но мы движемся в этом направлении.

На будущий год планы уже тоже определены: необходимо сделать проект на забор и входную группу. Владислав Вакаев надеется, что все формальности получится уладить заблаговременно и приступить к работам, как только сойдет снег.

Зеленая зона парка "Изумрудный" Фото: Анна СЕМИНА

– Сейчас середина проекта по реконструкции парка. В следующем году мы хотели бы закончить львиную долю работ: завершить строительство сети дорожек, сделать капитальный амфитеатр, павильон для интеллектуальных игр типа шахмат, надо провести большую работу по озеленению. В частности, мы хотим делать «зеленый пляж» - это территория между бывшим планетарием и прудом, – продолжает спикер. – Раньше там были бассейны, но по суду мы заставили их убрать. На этом месте мы хотим сделать зеленую поляну, где посетители смогут отдыхать, организовывать пикники, играть в бадминтон, заниматься йогой и так далее.

Кроме того, со стороны стадиона «Клевченя» должен появиться спортивный кластер. А за пределами парка намечено строительство нескольких парковок. На этом можно будет с уверенностью сказать, что с инфраструктурной точки зрения «Изумрудный» полностью готов. Останется лишь озеленение, но этот процесс не быстрый.

В общей сложности в парк вложат порядка 360 млн рублей. Это с учетом финансирования на будущие периоды.

- Мы посчитали, сколько эти вложения в парк дают государству. Оказывается, что каждый рубль дает эффекта на восемь рублей в виде увеличения продолжительности жизни и укрепления здоровья людей. Потому что каждый час, проведенный в парке, дает человеку два часа дополнительной жизни. Путем нехитрых подсчетов мы можем сказать, что за этот год парк «Изумрудный» заработает для края порядка 190 млн рублей, при вложениях на содержание порядка 18 млн рублей, - резюмирует Владислав Вакаев.

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