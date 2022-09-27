«Сверхразум»: барнаулец украл лифт из многоэтаэжки при помощи ножниц и лобзика

Пожалуй, самые отпетые воришки могут позавидовать «таланту» злоумышленника Фото: Иван ВИСЛОВ

В Барнауле завелся необычный воришка. Почему необычный? Из многоэтажек нередко крадут коляски или велосипеды, но данный персонаж умудрился своровать… лифт! Как у него это вышло – рассказали в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

В середине июля этого года 28-летний местный житель в одной из новостроек на Северном Власихинском проезде срезал с одного из пассажирских лифтов панель управления, лебедку и другие дорогостоящие импортные детали. Автор канала уточняет, что лифт простоял целым всего лишь пару дней. Его даже еще не успели ввести в эксплуатацию, так как дом еще не был полностью заселен. Похищенные детали мужчина, которого автор канала прозвал «сверхразумом», продал через сайт объявлений «Авито» в Москву неустановленному лицу.

- Обнаружили "пропажу" лишь на плановом обходе в конце июля сотрудники управляющей компании. Они и обратились в полицию, - добавил автор.

Спустя пару месяцев полиции удалось выйти на след подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дорогостоящие платы управления он вернул, а вот остальные запчасти уже успел сбыть. Ущерб от его действий оценили в 200 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ограбление века": В Барнауле воры украли два арбуза и дыню

Одного из налетчиков задержали (подробнее)

Табличку «Последнего адреса» украли в Барнауле

Мемориальный знак исчез через считанные часы после открытия (подробнее)