Чтобы избежать приступов, важно соблюдать профилактику Фото: Олег УКЛАДОВ

Сердечно-сосудистые заболевания стали лидирующими среди причин смертности молодых людей, от 25 до 64 лет, в России. Как рассказал врач-кардиолог Диагностического центра Алтайского края Иван Голотовский, сердечно-сосудистые заболевания включают в себя болезни с функциональным расстройством работы миокарда, сосудов, артерий и вен. Чаще всего кардиологи выявляют гипертонию, ишемию сердца, сердечную недостаточность, мерцательную аритмию, которые при осложнении могут спровоцировать инсульты и инфаркты. Чтобы избежать приступов, важно соблюдать профилактику. Иван Голотовский назвал ТОП-8 таких правил.

1.«Нет» алкоголю, табаку и наркотикам

Еще с детства нас учили, что вредные привычки пагубно влияют на наш организм. Зависимые от них люди рискуют заработать не только заболевания сердца и сосудов, но и аритмию, повышение артериального давления, ожирение, атеросклероз и так далее. Все это в дальнейшем приводит к тому, что сердечная мышца поражается токсинами, а стенки сосудов и миокарда истощаются.

2. Здоровый вес

Очень важно если не для внешности, то для здоровья поддерживать нормальный вес, так как ожирение повышает риск патологий сосудов и сердца. Только представьте - каждые 10 лишних килограммов повышают ваше артериальное давление.

- Поэтому важно следить за весом и регулярно измерять окружность живота. Нормальными показателями при обхвате талии считаются: до 88 см у женщин и до 102 см у мужчин. Также рекомендуется следить за индексом массы тела, нормой является показатель до 28,0, - отметил врач.

Чтобы рассчитать индекс массы тела, нужно разделить число, обозначающее вес человека в килограммах, на рост (в метрах, а не сантиметрах) в квадрате.

3. Здоровое питание.

Тело – наш храм, поэтому крайне важно следить за тем, какую пищу мы вносим в это святилище.

- Частый и чрезмерный прием жирной и жареной пищи, кофе, соли и сахара, приводит к увеличению уровня «вредного» холестерина и сахара крови. Это приводит к ухудшению состояния сосудов и образованию атеросклеротических бляшек. Сосуды изнашиваются, за счет чего увеличивается нагрузка на сердце, что в дальнейшем приводит к гипертонии, - предупредил Иван Голотовский.

4. Больше движения

Если человек ведет малоактивный образ жизни, то организм может начать сбоить – функции опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пищеварения нарушаются. Избежать этого помогут физические нагрузки. Они не только укрепляют стенки сосудов и мышцы сердца, но и активизируют кровообращение, а также насыщают ткани кислородом. Однако и со спортом нужно быть аккуратнее – перед выбором занятий лучше проконсультироваться с врачом.

5. Контроль АД

Повышенное артериальное давление может привести к развитию ишемии, инфаркта, инсульта и других патологий. Нормой считается 140/90. Тем, кто никогда не страдал от скачков давления, советуют проводить измерение раз в полгода, а если есть нехорошие признаки вроде головной боли, шума в ушах, боли в груди, то нужно обратиться к врачу и усилить контроль за давлением.

6. Меньше стресса

Все болячки от нервов! В момент нервного перенапряжения в организме человека повышается уровень адреналина, сердечный ритм ускоряется, а сосуды становятся скованнее из-за спазмов. Очень важно, чтобы человек проводил время на свежем воздухе, соблюдал режим работы и отдыха, высыпался, получал положительные эмоции.

7. Контроль уровня сахара и холестерина в крови

После 30 лет медики советуют ежегодно проверять уровень холестерина, нормой считается до 5 ммоль/л. Сахар в крови регулярно необходимо контролировать после 40-45 лет, норма – от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

8. Профилактика

Жителям Алтайского края необходимо своевременно и регулярно проверяться у терапевта и кардиолога, особенно тем, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

- Соблюдение этих правил по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний позволит существенно снизить риск их развития. Будьте здоровы! – подытожил врач-кардиолог.

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