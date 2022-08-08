Вкусные и ароматные засахаренные белки в шашлыке – и есть канцерогены Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь рассказал изданию «Автограф», чем опасны шашлыки, а также блюда из теста с мясом.

- В жирном мясе, да еще и обработанном на открытом огне, происходит гликация (карамелизация) белка. Эти вкусные и ароматные засахаренные белки в шашлыке – и есть канцерогены. И такое мясо просто вредное, потому что в организме разрушаются биологические мембраны и жиры. А это приводит к тому, что образуются перекиси липидов и, как результат, - образование злокачественных клеток, - рассказывает врач.

По его словам особенно опасно для организма мясо в сладком маринаде или в панировке, где много углеводов. Это блюдо очень тяжелое для пищеварения, так как белки и углеводы перевариваются разными ферментами. У человека появляется ощущение тяжести, кажется, что еда будто «колом стоит» в желудке.

То же самое касается мантов, хинкали, чебуреков, пельменей и так далее – то есть фарша в тесте.

- При их приготовлении происходит все та же гликация белков. Плюс к этому мы добавляем сметану или майонез – а это жир, который переваривается не в желудке, а в кишечнике. В итоге пища переваривается полдня, а то и дольше, вместо положенных трех часов, - пояснил специалист изданию.

Денис Фуголь рекомендует тем, кто не может отказаться от пельмешек и шашлычка, добавлять к блюдам овощи и зелень. В них содержатся кислоты, которые помогут переварить тяжелые блюда. А еще во время еды следует как можно больше пить воды (тем более летом, когда мы сильно потеем и подвержены обезвоживанию). Поэтому, кстати, в рационе должно быть достаточно бахчевых культур, в которых большое содержание воды. Это, в первую очередь, арбузы, кабачки и огурцы.

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