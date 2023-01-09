«Цену подняли в четыре раза»: барнаулец обогатился на коллекции старых вкладышей от жвачки

Коллекция вкладышей TURBO была продана за несколько тысяч Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Разбирая дома шкафы и подготавливая комнату к ремонту, нашли старые вкладыши из жвачки «Turbo». В 90-е годы она была весьма популярна. Мы насчитали больше 350 штук. Шутки ради решили с женой выставить их на продажу на «Авито». Сначала мы просили за всю коллекцию одну тысячу рублей, а в итоге продали за четыре! – рассказывает барнаульский коллекционер Дмитрий.

Предложения выкупить вкладыши поступали ему не только из Алтайского края, но и с Новосибирской области, Санкт-Петербурга и даже Москвы. Причем у всех желающих были свои причины, зачем им старые фантики.

Коллекция вкладышей TURBO Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Кто-то просто хотел собрать полную коллекцию, а это достаточно много. Насколько я знаю, существует 11 различных серий, - продолжает собеседник. – Помню, кто-то из сверстников оформлял их в альбомы, кто-то аккуратно расправлял. А у кого-то они просто кучей хранились.

По словам барнаульца, на современных аукционах можно купить вкладыши по цене от 10 до 150 рублей за штуку. Многое зависит от состояния, в котором их продают. Так что если найдете их дома, то не стоит выкидывать – возможно они кому-то могут пригодиться, а вы сможете неплохо заработать.

Вкладыши Love is... Фото: Анна СЕМИНА

- Более того, есть такое понятие, как редкость: какие-то вкладыши печатались большим тиражом, какие-то меньшим. Соответственно, такие больше ценятся у коллекционеров, - добавляет знаток. – Также и ранние серии стоят дороже, чем поздние выпуски. Мои вкладыши «Turbo» купил человек, который хотел обновить свою коллекцию и улучшить ее состояние.

От монеты до коллекции

- Я начал собирать монеты и банкноты, когда еще был ребенком. На тот момент мне было 7-8 лет, - продолжает Дмитрий. – Случайно нашел на улице монету. Оказалось, что она из Казахстана. Было интересно ее рассматривать: вроде бы просто монета, а что на ней написано – непонятно. Она заметно отличалась от наших, российских: и внешне, и качеством. Потом я узнал, что отец моего друга тоже собирает монеты. У него были целые альбомы денег со всего мира. Мы как-то сидели и рассматривали их. Именно по этой коллекции я узнал о странах, о которых раньше даже не слышал. Даже тех, которых на карте уже не существует. Представляете: монета – есть, страны – нет. Для ребенка семи лет это было что-то из разряда фантастики.

Монеты разных стран Фото: Анна СЕМИНА

Постепенно из одной случайной монеты коллекция Дмитрия начала разрастаться. Он стал собирать отечественные образцы, которые ему казались интересными.

- В 2000 году стали печататься монеты в два рубля с городами-героями. Тогда они еще были в обороте и их легко можно было получить на сдачу, например, в магазине. А вот чуть позже начался просто какой-то бум коллекционирования на 10-рублевые монеты. Тогда начали выпускать биметаллические монеты разных серий с древними городами и регионами России. Их стали собирать даже те, кто к коллекционированию не имел никакого отношения. Причем многие до сих пор считают, что они стоят очень дорого, но на самом деле это не так. Из общей массы было только три дорогие монеты. Просто они вышли гораздо меньшим тиражом, чем остальные. Соответственно, они встречаются реже, а в обороте их сейчас вообще нет, - рассказывает Дмитрий.

За них можно получить несколько тысяч. А вообще, больше 100-200 рублей за такую «юбилейную» монету не получишь, если она с оборота.

Монета из Исландии Фото: Анна СЕМИНА

Выбирайте тщательно

До 2018 года барнаулец собирал монеты просто в баночку, а после того, как супруга подарила специальный альбом для монет, пришло осознание, что коллекцию надо правильно сортировать и хранить. Тем более, что на рынке хорошо сохранившиеся экземпляры стоят дорого.

- Сейчас в Барнауле есть несколько магазинов, где можно купить и альбомы для хранения и листы для монет и банкнот. А если хотите сэкономить, то можно заказать на том же «Алиэкспрессе» или типа того, - добавляет он.

Коллекция монет из разных стран Фото: Анна СЕМИНА

А когда наконец-то «по полочкам» были разложены банкноты, которые также были в коллекции Дмитрия, то тогда его внимание переключилось именно на собирательство бумажных денег.

- Банкноты стало интереснее собирать за счет того, что это более штучный товар. У них есть свой номер, своя серия. Да и хранить их легче, ведь монеты со временем могут окисляться, да и в целом более капризные в хранении, - продолжает барнаулец. – Вообще, собирать коллекцию достаточно сложно, особенно если ты не знаешь всех тонкостей.

Банкноты разных стран Фото: Анна СЕМИНА

Тут речь не только о монетах, но и банкнотах или вкладышах. Если действительно есть желание что-то собирать, то лучше для начала изучить тему, ведь можно потратить очень много времени и денег впустую. Некоторые экземпляры не стоят тех тысяч, за которые их пытаются втюхать на Авито. А по незнанию можно легко попасть на аферистов. Кстати, на сайтах объявлений тоже порой встречаются мошенники и вместо редкой банкноты легко могут прислать простую бумажку, так что перед тем как что-то приобретать лучше перестраховаться. Например можно запросить видео товара или даже договориться о видеозвонке – так будет проще оценить качество.

- Я советую всем, кто занимается коллекционированием больше знакомиться с единомышленниками, читать отзывы, вступать в группы по интересам и не бояться задавать вопросов, - советует Дмитрий.

Деньги не пахнут

Выбор нового экземпляра, кстати, это тоже целая наука и даже у нашего героя были промахи. Порой продавцы стараются очистить банкноты и придать им более свежий вид. Так как купюра, которая не была в обороте (или была, но недолго) ценится гораздо выше.

Деньги Приднестровья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Нюхайте банкноты! Обратите внимание, что у них не должно быть резкого химического запаха. Бывают такие дельцы, которые отмывают их, пытаются отбелить с помощью ядреных химических средств. И у меня был такой случай, но через полгода я заметил, как банкноты стали коробиться. Они просто потеряли товарный вид. Продавец же, естественно, ушел в игнор и денег не вернул, - сетует коллекционер. – Все, что у меня получилось – это просто оставить негативный отзыв на этого продавца, а купленные банкноты выкинуть. Так что запомните – в своем обычном состоянии банкнота практически не пахнет.

Композитные монеты Приднестровья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мечта материальна

Собирать коллекцию – дело трудное, долгое и затратное. Очень важно определиться с тематикой коллекции и на этом сосредоточиться. Именно в этом заключается главное отличие обычного собирателя от коллекционера.

- Не стоит распыляться на все подряд, - говорит Дмитрий. – Среди наших местных коллекционеров я знаю одного парня, которые собирает банкноты только с машинами, другой – только с животными. Моя мечта – собрать все банкноты Югославии с 1963 по 2006 год. Только представьте - за это время у них вышло около 160 банкнот. Я не знаю другого такого государства, где за 40 лет вышло бы столько же!

Банкнота Югославии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пожалуй, главная цель любого увлекающегося человека – собрать коллекцию, которую в будущем можно будет перепродать такому же авантюристу, который хочет увеличить или обновить свое собрание. И кстати, на этом можно неплохо заработать, ведь со временем, деньги, к примеру, только растут в цене.

Монеты ОАЭ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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