Уже к Новому году в Павловском районе откроют новый спортивный комплекс

Фото: Виталий БАРАБАШ

Строительство нового спортивного комплекса инициировала компания «Диво Алтая», которая занимается производством растительного масла. Он разместится в Новых Зорях, прямо напротив предприятия. Здесь смогут заниматься спортом не только дети поселка, но и близлежащих населенных пунктов.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Идет к завершению

Инициаторы проекта заявили, что строительство комплекса идет с опережением сроков. В этом году будут завершены основные работы. И уже в феврале 2023-го объект сдадут в эксплуатацию и ледовая арена в Павловском районе примет юных спортсменов.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Всего в строительство инвестор уже вложил 400 млн рублей. Как заверило «Толк» руководство «Диво Алтая», в дальнейшем компания намерена вкладывать десятки миллионов в развитие спорта в Павловском районе. Они пойдут на обслуживание ледового дворца, зарплату персоналу, а также форму, спортивный инвентарь и многое другое.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Здесь смогут бесплатно тренироваться местные ребята в таких видах спорта, как хоккей и фигурное катание. Есть возможность привлечь опытных тренеров, а также развивать другие спортивные направления. В планах открыть зал для занятий боксом и восточными единоборствами, а также кафе, медицинский кабинет, несколько раздевалок.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Самые трудоемкие работы по строительству ледовой арены в Новых Зорях, заверил подрядчик, уже завершены. Подготовлен котлован, выполнена обратная засыпка, залит фундамент, проложены коммуникации, изготовлена и смонтирована металлоконструкция.

«Мы учли снеговые и ветровые нагрузки. Каркас комплекса сделан из уникальных 40-метровых арок, обшит сэндвич-панелями, приступаем к остеклению здания», - рассказали в «ТехРесурс-Сибирь».

Фото: Виталий БАРАБАШ

Внутри спорткомплекса зальют ледовую арену, установят трибуны на 200 - 250 зрителей. Во дворе уложат асфальт и плиточные тротуары, высадят клумбы, поставят современные фонари и обустроят парковку на 300 мест, 50-метровый крытый бассейн, стадион и гостиницу, чтобы можно было принимать гостей из других регионов для участия в соревнованиях.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Окупится сторицей

Инвестором и инициатором строительства комплекса выступил известный в крае бизнесмен Владимир Попов. Он признается, что эту идею вынашивал давно, изначально хотел реализовать ее в районном центре, но не удалось взять в Павловске участок в аренду. Но и в Новых Зорях, уверен предприниматель, спорткомплекс будет востребован. На вопрос, для чего ему такие огромные вложения в спорт, Попов отвечает, что сельской молодежи нужны не только рабочие места и стабильная, высокая заработная плата, но и достойная инфраструктура. Только тогда села будут развиваться, а юное поколение не захочет бежать в города.

«Пришло время инвестиций в будущее. И я не про деньги, а о наших детях. Они должны заниматься чем-то серьезным, а спорт - это серьезно. И если у нас есть возможность создать для них спортивную базу, почему мы должны на этом экономить? Уверен, в будущем это окупится сторицей. Через 10 - 15 лет мы наверняка получим чемпионов, ну или просто хороших, целеустремленных людей. Нужно создавать условия, чтобы молодые ребята оставались здесь, на малой родине, а не уезжали куда-то в поисках лучшей жизни. Для этого необходимы образовательные, спортивные, культурные учреждения. К этому мы и стремимся. В этом, надеюсь, заинтересован весь сельский бизнес», - поделился Владимир Попов.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Сейчас предприниматель ищет тренеров и персонал для спорткомплекса. Условия обещает достойные: хорошую заработную плату, комфортные условия труда и, что не менее важно, жилье для приезжих. Для этого рядом со спорткомплексом планирует построить восьмиквартирный дом.

«Мы хотим создать здесь полноценный спортивный центр, который станет настоящей изюминкой не только для павловчан, но и жителей Алтайского края. Единственная загвоздка - время. Хочется все сделать как можно быстрее и качественно. Но даже Москва не сразу строилась», - заметил Владимир Попов.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Сам он в юности занимался хоккеем и мечтает создать в Новых Зорях молодежную хоккейную команду, которая будет способна побороться за серьезные кубки не только регионального, но и федерального, а может, и мирового уровня.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Факты о здании ледового дворца

- 3,6 тыс. кв. м - площадь всего объекта

- 560 кубических метров составляет объем бетонирования

- 306 тонн весит каркас из металлоконструкций

- Спорткомплекс стоит на фундаменте стаканного типа