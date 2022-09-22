Дорожный комитет расторгнул с перевозчиком контракт в одностороннем порядке Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула расторгли контракт с перевозчиком, который работал на маршруте №17. В мэрии рассказали, будут ли теперь ездить автобусы под этим номером.

До недавних пор маршрут обслуживало ООО «Фаэтон». Однако дорожный комитет расторгнул с перевозчиком контракт в одностороннем порядке. Об этом сообщили в городской администрации 21 сентября. Причиной прекращения сотрудничества стали нарушения со стороны перевозчика.

– Пассажироперевозящее предприятие, обслуживающее маршрут, систематически допускало срывы расписания, а также не предоставляло транспорт для работы на линии, - пояснили и в мэрии.

Как рассказали «КП» в администрации города, после расторжения договора с прежним перевозчиком маршрут №17 временно не работает. Теперь для него ищут нового «хозяина».

– В настоящее время комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула готовится документация для проведения электронного аукциона на выполнение работ по перевозке пассажиров по маршруту №17, ведется работа с руководителями транспортных организаций, – ответили на запрос в пресс-службе.

Точная дата объявления аукциона не называется, однако в мэрии Барнаула заверили, что это произойдет в ближайшее время. Схема других маршрутов на время отсутствия автобусов №17 не изменилась.

Отметим, что автобус под номером №17 начинает следование с площади Спартака, а заканчивается рейс на улице Лазурной.

Схема движения маршрута следующая: пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул. 50 лет СССР — ул. Георгиева — Павловский тракт — ул. Попова — ул. Балтийская — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Лазурная.

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