На семи ключевых ЛЭП Алтая установят птицезащитные устройства

Фото: пресс-службы МЭС Сибири

Это снизит риск поражения птиц электрическим током и повысит надежность электроснабжения регионов с населением 2,3 млн человек, включая Среднесибирский ход Транссиба.

Основной объем работ запланирован на линиях, питающих тяговые подстанции железной дороги, бытовых и промышленных потребителей Заринского, Тальменского, Каменского, Троицкого, Косихинского районов Алтайского края, а также город-курорт Белокуриху. В настоящее время уже установлено 1020 птицезащитных устройств, что составляет 67% от годового плана.

В Алтайском крае магистральные линии электропередачи напряжением от 220 кВ и выше расположены в лесных и степных районах, где для птиц высокие опоры - излюбленное место охоты и гнездования. По статистике, почти 40 % всех отключений магистральных ЛЭП на Алтае связана с жизнедеятельностью птиц. Поэтому энергетики оснащают воздушные линии электропередачи специальными устройствами, напоминающими по форме каркас раскрытого зонтика. Эти приспособления препятствуют гнездованию птиц на траверсах опор, тем самым защищая их от поражения электрическим током.

За предыдущие годы на территории Алтайского края компания установила три тысячи защитных устройств, что позволило значительно снизить количество «птичьих» отключений ЛЭП.

Мероприятия по охране животного мира предусмотрены экологической политикой компании в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Защита птиц на объектах электросетевого комплекса – одна из приоритетных задач.

Энергетики призывают к соблюдению правил в охранных зонах ЛЭП

Энергетики напоминают: нарушение правил поведения вблизи подстанций и линий электропередачи влечет за собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения Алтайского края.

За эксплуатацию магистральных сетей напряжением от 220 тысяч вольт и выше в Алтайском крае отвечают специалисты Западно-Сибирского предприятия «Россети ФСК ЕЭС». В их задачи входят модернизация подстанций и ЛЭП, развитие инфраструктуры, своевременное выполнение ремонтов и технического обслуживания электросетевого оборудования.

Повреждение воздушных линий электропередачи – одна из распространенных причин отключения энергии. Часто аварии происходят из-за нарушения требований законодательства и пренебрежения элементарными правилами безопасности. Несанкционированные строительные работы, проезд грузоподъемных машин и механизмов, рубка деревьев вблизи ЛЭП – все это может не только стать причиной отключения электричества, но и привести к гибели людей.

Согласно Постановлению Правительства № 160 для воздушных линий 220 кВ охранные зоны установлены на расстоянии 25 метров от крайнего провода в обе стороны, для ЛЭП 500 кВ – 30 метров.

В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- устраивать любые свалки и склады,

- размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов,

- разводить огонь,

- взбираться на опоры,

- проводить строительные, монтажные работы, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений,

- проводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн,

- проводить горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель,

- запускать любые летательные аппараты, включая воздушных змеев, спортивные модели и другие беспилотники,

- выполнять посадку и вырубку деревьев и кустарников.

По статистике, большинство нарушений в охранной зоне ЛЭП происходит из-за невнимательности или беспечности. Однако есть категория людей, которые делают это сознательно. Ради наживы они срезают металлоконструкции опор, подвергая при этом риску не только свою жизнь, но и надежное электроснабжение региона.

Воровство металла с ЛЭП – серьезное преступление, за которое грозит уголовная ответственность. За повреждение объекта энергетики похитители получают до десяти лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Уголовная ответственность ждет и приемщиков ворованного металла - по статье 175 УК РФ до 7 лет.