Где находятся военкоматы в Алтайском крае: полный список адресов и телефонов

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации
Фото: Олег УКЛАДОВ
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов. «КП» собрала полный список адресов и телефонов военкоматов в Алтайском крае.
Военный комиссариат Алтайского края
Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 40
Телефон: 8(3852) 63-83-67 (дежурный); 8(3852)35-45-00 (приемная)
Сборный пункт Алтайского края
Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 192
Телефон: 8 (3852) 62 50 5; 8 (3852) 26 49 43.
Военный комиссариат Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула
Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 54
Телефон: 8(3852)62-86-48
Военный комиссариат Ленинского и Индустриального районов Барнаула
Адрес: г. Барнаул, ул. Советской Армии, 166
Телефон: 8(3852) 44-20-52
Военный комиссариат Алейска, Алейского, Усть-Пристанского и Шипуновского районов
Адрес: г. Алейск, ул. Комсомольская, 102
Телефон: 8(38553) 22-4-35
Военный комиссариат Бийска, Бийского и Солтонского районов
Адрес: г. Бийск, ул. Мухачева, 92
Телефон: 8(3854) 35-58-15
Военный комиссариат Заринска, Заринского, Залесовского и Кытмановского районов
Адрес: г. Заринск, ул. Союза Республик, 21
Телефон: 8(38595) 43-6-34
Военный комиссариат Новоалтайска, Косихинского и Первомайского районов
Адрес: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 2
Телефон: 8(38532) 48-2-43
Военный комиссариат Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов
Адрес: г. Рубцовск, пер. Рубцовский, 22
Телефон: 8(38557) 43-1-02
Военный комиссариат Славгорода и Ярового, Бурлинского и Табунского районов, Немецкого национального района
Адрес: г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 215 А
Телефон: 8(38568) 54-0-15
Военный комиссариат Благовещенского и Суетского районов
Адрес: р.п. Благовещенка, пер. Кучеровых, 40
Телефон: 8(38564) 21-4-65
Военный комиссариат Волчихинского и Родинского районов
Адрес: с. Волчиха, ул. Свердлова, 10
Телефон: 8(38565) 22-3-45
Военный комиссариат Завьяловского и Баевского районов
Адрес: с. Завьялово, ул. Коммунаров, 18
Телефон: 8(38562) 22-8-35
Военный комиссариат Змеиногорского и Третьяковского районов
Адрес: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 18
Телефон: 8(38587) 22-3-45
Военный комиссариат Зонального и Троицкого районов
Адрес: с. Зональное, ул. Спортивная, 1
Телефон: 8(38530) 22-2-35
Военный комиссариат Каменского, Крутихинского и Тюменцевского районов
Адрес: г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 63
Телефон: 8(38584) 21-5-35
Военный комиссариат Красногорского района
Адрес: с. Красногорское, ул. Юбилейная, 32
Телефон: 8(38535) 22-0-59
Военный комиссариат Краснощековского и Курьинского районов
Адрес: с. Краснощеково, ул. Ленина, 126
Телефон: 8(38575) 22-7-23
Военный комиссариат Кулундинского и Ключевского районов
Адрес: с. Кулунда, ул. Первомайская, 25а
Телефон: 8(38566) 21-2-45
Военный комиссариат Локтевского района
Адрес: г. Горняк, ул. Островского, 11
Телефон: 8(38586) 31-0-45
Военный комиссариат Мамонтовского и Романовского районов
Адрес: с. Мамонтово, ул. Кашировская, 16
Телефон: 8(38583) 22-9-35
Военный комиссариат Михайловского района
Адрес: с. Михайловское, ул. Ленина, 38
Телефон: 8(38570) 22-6-35
Военный комиссариат Павловского и Шелаболихинского районов
Адрес: с. Павловск, ул. Ленина, 5
Телефон: 8(38581) 20-1-35
Военный комиссариат Петропавловского и Быстроистокского районов
Адрес: с. Петропавловское, ул. Спортивная, 15
Телефон: 8(38573) 22-4-45
Военный комиссариат Поспелихинского и Новичихинского районов
Адрес: с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 38
Телефон: 8(38556) 22-2-35
Военный комиссариат Ребрихинского района
Адрес: с. Ребриха, пр. Победы, 35
Телефон: 8(38582) 22-5-45
Военный комиссариат Смоленского района и города Белокуриха
Адрес: с. Смоленское, ул. Титова, 2
Телефон: 8(38536) 22-4-35
Военный комиссариат Советского и Алтайского районов
Адрес: с. Советское, ул. Западная, 31
Телефон: 8(38598) 22-6-35
Военный комиссариат Солонешенского района
Адрес: с. Солонешное, ул. Красноармейская,16
Телефон: 8(38594) 22-1-34
Военный комиссариат Тальменского района
Адрес: р.п. Тальменка, пер. Пожарный, 8
Телефон: 8(38591) 22-4-35
Военный комиссариат Топчихинского и Калманского районов
Адрес: с. Топчиха, пер. Садовый, 8
Телефон: 8(38552) 21-5-37
Военный комиссариат Угловского района
Адрес: с. Угловское, ул. Ленина, 51
Телефон: 8(38579) 22-3-45
Военный комиссариат Усть-Калманского и Чарышского районов
Адрес: с. Усть-Калманка. ул. Горького, 65
Телефон: 8(38599) 22-3-45
Военный комиссариат Хабарского и Панкрушихинского районов
Адрес: с. Хабары, ул. Калинина, 46
Телефон: 8(38569) 22-4-35
Военный комиссариат Целинного, Ельцовского и Тогульского районов
Адрес: с. Целинное, ул. Советская, 7
Телефон: 8(38596) 21-3-35
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