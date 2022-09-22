Где находятся военкоматы в Алтайском крае: полный список адресов и телефонов

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов. «КП» собрала полный список адресов и телефонов военкоматов в Алтайском крае.

Военный комиссариат Алтайского края

Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 40

Телефон: 8(3852) 63-83-67 (дежурный); 8(3852)35-45-00 (приемная)

Сборный пункт Алтайского края

Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 192

Телефон: 8 (3852) 62 50 5; 8 (3852) 26 49 43.

Военный комиссариат Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула

Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 54

Телефон: 8(3852)62-86-48

Военный комиссариат Ленинского и Индустриального районов Барнаула

Адрес: г. Барнаул, ул. Советской Армии, 166

Телефон: 8(3852) 44-20-52

Военный комиссариат Алейска, Алейского, Усть-Пристанского и Шипуновского районов

Адрес: г. Алейск, ул. Комсомольская, 102

Телефон: 8(38553) 22-4-35

Военный комиссариат Бийска, Бийского и Солтонского районов

Адрес: г. Бийск, ул. Мухачева, 92

Телефон: 8(3854) 35-58-15

Военный комиссариат Заринска, Заринского, Залесовского и Кытмановского районов

Адрес: г. Заринск, ул. Союза Республик, 21

Телефон: 8(38595) 43-6-34

Военный комиссариат Новоалтайска, Косихинского и Первомайского районов

Адрес: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 2

Телефон: 8(38532) 48-2-43

Военный комиссариат Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов

Адрес: г. Рубцовск, пер. Рубцовский, 22

Телефон: 8(38557) 43-1-02

Военный комиссариат Славгорода и Ярового, Бурлинского и Табунского районов, Немецкого национального района

Адрес: г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 215 А

Телефон: 8(38568) 54-0-15

Военный комиссариат Благовещенского и Суетского районов

Адрес: р.п. Благовещенка, пер. Кучеровых, 40

Телефон: 8(38564) 21-4-65

Военный комиссариат Волчихинского и Родинского районов

Адрес: с. Волчиха, ул. Свердлова, 10

Телефон: 8(38565) 22-3-45

Военный комиссариат Завьяловского и Баевского районов

Адрес: с. Завьялово, ул. Коммунаров, 18

Телефон: 8(38562) 22-8-35

Военный комиссариат Змеиногорского и Третьяковского районов

Адрес: г. Змеиногорск, ул. Ленина, 18

Телефон: 8(38587) 22-3-45

Военный комиссариат Зонального и Троицкого районов

Адрес: с. Зональное, ул. Спортивная, 1

Телефон: 8(38530) 22-2-35

Военный комиссариат Каменского, Крутихинского и Тюменцевского районов

Адрес: г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 63

Телефон: 8(38584) 21-5-35

Военный комиссариат Красногорского района

Адрес: с. Красногорское, ул. Юбилейная, 32

Телефон: 8(38535) 22-0-59

Военный комиссариат Краснощековского и Курьинского районов

Адрес: с. Краснощеково, ул. Ленина, 126

Телефон: 8(38575) 22-7-23

Военный комиссариат Кулундинского и Ключевского районов

Адрес: с. Кулунда, ул. Первомайская, 25а

Телефон: 8(38566) 21-2-45

Военный комиссариат Локтевского района

Адрес: г. Горняк, ул. Островского, 11

Телефон: 8(38586) 31-0-45

Военный комиссариат Мамонтовского и Романовского районов

Адрес: с. Мамонтово, ул. Кашировская, 16

Телефон: 8(38583) 22-9-35

Военный комиссариат Михайловского района

Адрес: с. Михайловское, ул. Ленина, 38

Телефон: 8(38570) 22-6-35

Военный комиссариат Павловского и Шелаболихинского районов

Адрес: с. Павловск, ул. Ленина, 5

Телефон: 8(38581) 20-1-35

Военный комиссариат Петропавловского и Быстроистокского районов

Адрес: с. Петропавловское, ул. Спортивная, 15

Телефон: 8(38573) 22-4-45

Военный комиссариат Поспелихинского и Новичихинского районов

Адрес: с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 38

Телефон: 8(38556) 22-2-35

Военный комиссариат Ребрихинского района

Адрес: с. Ребриха, пр. Победы, 35

Телефон: 8(38582) 22-5-45

Военный комиссариат Смоленского района и города Белокуриха

Адрес: с. Смоленское, ул. Титова, 2

Телефон: 8(38536) 22-4-35

Военный комиссариат Советского и Алтайского районов

Адрес: с. Советское, ул. Западная, 31

Телефон: 8(38598) 22-6-35

Военный комиссариат Солонешенского района

Адрес: с. Солонешное, ул. Красноармейская,16

Телефон: 8(38594) 22-1-34

Военный комиссариат Тальменского района

Адрес: р.п. Тальменка, пер. Пожарный, 8

Телефон: 8(38591) 22-4-35

Военный комиссариат Топчихинского и Калманского районов

Адрес: с. Топчиха, пер. Садовый, 8

Телефон: 8(38552) 21-5-37

Военный комиссариат Угловского района

Адрес: с. Угловское, ул. Ленина, 51

Телефон: 8(38579) 22-3-45

Военный комиссариат Усть-Калманского и Чарышского районов

Адрес: с. Усть-Калманка. ул. Горького, 65

Телефон: 8(38599) 22-3-45

Военный комиссариат Хабарского и Панкрушихинского районов

Адрес: с. Хабары, ул. Калинина, 46

Телефон: 8(38569) 22-4-35

Военный комиссариат Целинного, Ельцовского и Тогульского районов

Адрес: с. Целинное, ул. Советская, 7

Телефон: 8(38596) 21-3-35

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