Инвестиции в будущее

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Рубцовске 17 сентября состоялась торжественная церемония открытия первого в регионе технопарка. В ней приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сенатор Виктор Зобнев и другие официальные гости. Они и дали старт работе уникального промышленного комплекса, нажав символическую кнопку.

Миллиарды - в развитие

Технопарк - это готовая производственная площадка, на которой могут разместиться промышленные предприятия, взяв в аренду на льготных условиях помещения с оборудованием, и производить продукцию. Это значительно быстрее и эффективнее, чем начинать бизнес с нуля, арендуя или приобретая в собственность участки, закупать и монтировать станки и машины, тем более что такие инвестиции под силу только единицам.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Специализация технопарка - производство оборудования и запасных частей для сельскохозяйственного машиностроения. Солидные объемы деталей и инструментов импортируются из-за границы. На новой площадке разместили высокотехнологичное, точное и полностью автоматизированное оборудование, по большей части уникальное для края. В частности, роботизированный сварочный комплекс, фрезерные, зачистные прецизионные шлифовальные станки, а также для лазерной резки, гидравлический пресс с усилием 100 тонн, обрабатывающие центры и многое другое.

Кроме того, здесь имеются достаточные энергетические мощности, в том числе собственная котельная. Кстати, к 2025 году в Рубцовск планируется подвести магистральный газопровод, и тогда за счет газификации, в том числе и территории технопарка, затраты по его эксплуатации существенно уменьшатся.

Выступая на открытии площадки, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в частности, отметила, что в рамках национального проекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставлено более 13 миллиардов рублей на создание и развитие 42 проектов парков. «Сегодня мы дали старт хорошему прорывному проекту в городе Рубцовске. В условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, что такие объекты мы открываем не только в региональных центрах, но и в небольших городах. Развитие реального производства и возможность доступа к площадкам с таким уровнем и оборудованием важно именно для местного бизнеса», - подчеркнула она.

Губернатор Виктор Томенко отметил высокую практическую значимость открывшегося объекта для промышленного Рубцовска, а также большую подготовительную работу, предшествовавшую событию.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

«Были приложены многочисленные усилия представителями многих организаций, органов власти, предприятий, трудовых коллективов, предпринимателями. Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта, выполнены, в том числе открытие новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей. Самое главное - решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь, в Рубцовске. Все это в новом технопарке есть. Пока только начало процесса практической работы. Это значит, что появятся еще новые резиденты, работники, дополнительно обороты. Уже первые шаги, которые созданный технопарк начал демонстрировать, весьма убедительны», - отметил глава региона.

Один из локомотивов роста

Сенатор Российской Федерации Виктор Зобнев, депутат Государственной Думы VII созыва, четыре года возглавлял проект партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», цель которого - промышленное развитие Сибири. Во многом благодаря опыту, приобретенному в рамках реализации этого проекта, его выбрали куратором технопарка в его родном городе. Тем более что Виктор Викторович принимал непосредственное участие в его создании.

«Судя по наполняемости, которую мы сегодня увидели, можно с уверенностью констатировать: станки работают, люди набраны. Резиденты - представители малого и среднего бизнеса, предприниматели - все они осуществляют деятельность на территории технопарка», - подчеркнул сенатор.

По его словам, сельхозмашиностроение демонстрирует впечатляющие темпы роста объемов производства - до 30 - 40 процентов ежегодно. «Продукция узнаваема не только внутри страны, но и в странах СНГ. Большие объемы поставляются в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Это говорит об удачном сочетании цены и качества, высокой конкурентоспособности. Технопарк - один из этапов роста для компаний Рубцовска. Это инвестиции в будущее, в людей, которые придут работать на этом оборудовании», - отметил Виктор Зобнев.

Ему как коренному рубцовчанину как никому известны проблемы местных промышленников и бизнеса, которым он оказывает поддержку в их решении по мере сил и возможностей. Кстати, за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие родного города Виктор Викторович удостоился в этом году звания «Почетный гражданин Рубцовска».

Возрождение былой славы

Технопарк возведен в рекордно сжатые сроки - полтора года. Объем инвестиций составил 739 миллионов

рублей из федерального и краевого бюджетов, а также средств частного инвестора - управляющей компании «Юг Алтая», доля которой составила треть от общего объема инвестиций. До официального открытия технопарк действовал в тестовом режиме. За это время на нем начали производственную деятельность первые два резидента. Полным ходом ведется работа по отбору следующих резидентов.

Кстати, технопарк находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования на площади в 2,2 гектара. Его славная история ведет отсчет с 1942 года, когда в город эвакуировали оборудование с Московского завода автотракторного электрооборудования (АТЭ-1) и Ленинградского карбюраторного завода. В советское время предприятие занимало ведущие позиции в отрасли в СССР. Однако в 90-е годы производство пришло в упадок и вскоре было окончательно свернуто.

Цеха этой промышленной площадки постепенно разрушались. Пока не возникла и не оформилась идея возведения на ней первого и пока единственного в крае современного промышленного технопарка. В рамках реализации проекта демонтировали железобетонные панели стен и перекрытий, не тронув лишь фундамент и несущие конструкции. На следующем этапе соорудили коробку из сэндвич-панелей, залили пол с учетом предусмотренных проектом нагрузок и покрыли новую кровлю.

И вот в сентябре 2022 года пришло время возрождения в новом качестве - технопарка. Площадь производственных помещений технопарка составляет более 11 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, комнатой приема пищи, медицинским кабинетом. Площадь административного блока превышает две тысячи квадратных метров. Там располагаются офисы, учебный класс, переговорные, конференц-зал с видеосвязью, интерактивными досками, мощной акустикой, современной мебелью и мощной системой кондиционирования.

Предполагается, что в течение трех-пяти лет благодаря технопарку в Рубцовске будет создано 200 - 250 рабочих мест. Но и это не предел: за счет увеличения рабочих смен это число может вырасти в разы. Как и налогооблагаемая база, так как плановая ежегодная выручка резидентов парка ожидается в солидную сумму более чем 350 миллионов рублей. То есть для некогда столицы сельхозмашиностроения Сибири, а ныне моногорода с высоким уровнем безработицы этот комплекс может стать одной из точек роста и возрождения былой славы промышленного центра.

Автор: Анатолий Медведев