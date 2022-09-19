Опера марионеток и спектакль по Пелевину: фестиваль театров кукол «Зазеркалье» пройдет в Барнауле

Зрители увидят широкую палитру театров кукол. Фото: скриншот с канала "Красноярский театр кукол" в Youtube

II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» пройдет в Барнауле с 20 по 25 сентября. В программе яркие спектакли не только для детей, но и для взрослых.

– Для нас очень важно показать жителям Алтайского края широкую палитру театров кукол. Они развивают очень быстро, широко и интересно, - сказала ранее Надежда Васильева, директор театра кукол «Сказка».

Всего в афише 16 спектаклей со всей страны. Рассказываем о постановках, которые будут интересны взрослым

«Затворник и Шестипалый» (Красноярский театр кукол) 16+

Постановка по произведению Виктора Пелевина. Затворник и Шестипалый живут в мире, имеющем границы и социальную иерархию. И давно устоявшийся порядок. Но, как выясняется, всегда можно расправить крылья и попытаться взлететь.

Спектакль покажут в театр куколе «Сказка» 20 сентября в 15:00 и 18:00.

«Скеллиг» (Омский театр куклы, актера, маски «Арлекин») 12+

Майкл переехал с родителями на другой конец города в старый дом. Там есть сад с полуразрушенным гаражом. За грудами хлама мальчик находит истощенного человека или скорее существо- Скеллига, которого начинает выхаживать.

В спектакле, как в книге, существует два мира. Один в логике естествознания. Тема эволюции, научное объяснение происхождения человека. И второй – магический, связанный с темой превращения человека в ангела. На первый взгляд они находятся в конфликте, поскольку взаимоисключающие, но соединяются в главном герое.

- Дуализм позволяет смотреть шире на мир, не уставать удивляться, искать ответы в разных плоскостях, оставаться «живым». Объединяя эти два мира, можно изобрести собственную эволюцию тела, эволюцию сознания, эволюцию душ, - отмечают авторы постановки.

Спектакль покажут в молодежном театре Алтая 21 сентября в 12:00 и 14:00

«Собака-камень» (Екатеринбургский театр кукол) 16+

В маленькой деревне в предгорьях Урала сталкиваются судьбы мифических для современного человека персонажей. Вечный воин Леонид, юная свободолюбивая Кармен, мечтательный ангел, библиотекарь князь Кропоткин, порученец Чапая Пётр Исаев и многие другие встречаются в забытом Богом месте, чтобы рассказать о судьбе большого народа.

- Зрителей ждет блестящее актерское пение под аккомпанемент живого оркестра, традиционные марионетки, механические объекты и элементы кинетического искусства, - отмечают организаторы.

Спектакль покажут в молодежном театре Алтая 22 сентября в 19:00

«Сон в летнюю ночь» (Алтайский театр кукол «Сказка») 16+

Комедия Шекспира - сказка для взрослых, в которой все герои молоды и влюблены. Часто не по своей воле. И поэтому спектакль - еще история о свободе и насилии, эгоизме и искренности.

Волшебную путаницу по воле случая невозможно отличить от продуманной интриги, особенно в театре, а именно он - основное место действия спектакля. Старинный театр остроумного автора, современный театр новых материалов и технологий, игра воображения, когда невозможно определить «То ль наяву все, то ли длится».Спектакль покажут в театр куколе «Сказка» 23 сентября в 19:00.

«Сад» (Театр кукол Республики Карелия) 18+

Спектакль тяготеет уже не только к комедии, но к фарсу - яркому, смешному и беспощадному. Ни дам в белых платья, ни цветущих вишен, только нелепые персонажи в масках, развоплощённые до полной неузнаваемости. Полулюди-полукуклы.

- Жёсткое режиссёрское решение возвращает чеховским смыслам остроту и актуальность. "Вишнёвый сад" - последняя итоговая пьеса Чехова. Но в спектакле "Сад" время словно поворачивает вспять, и из-за известного портрета А.П. Чехова в пенсне вновь выглядывает молодой и едкий Антоша Чехонте - Человек без селезёнки. Но центр притяжения и главный герой в этом спектакле есть - это само имение Раневских, их дом и сад, - подчеркнули в театре.

Спектакль покажут в молодежном театре Алтая 25 сентября в 17:00.

Стоимость билетов на спектакли – от 300 до 800 рублей. Полную программу фестиваля «Зазеркалье» можно найти здесь.

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