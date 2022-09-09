Королева Великобритании была растрогана историей мечты сибиряка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

У барнаульца Дмитрия Акиншина в заветной коробке хранятся письма из Букингемского дворца. С ними связана история его детской мечты.

Дмитрий Акиншин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В 2000-м году девятилетний Дима на экране телевизора увидел английскую королеву. Образ прекрасной Madam настолько впечатлил школьника из села Советского, что он решил написать ей письмо.

Сев за стол, Дима вырвал из тетради листок, и начал писать синим фломастером «Уважаемая Королева! Пишет вам мальчик из небольшого села... ». Но это письмо так и не было отправлено.

- Когда мама сказала, что королева не знает русский язык, и вряд ли поймет мою писанину, я погрустил и побежал на поляну играть с мальчишками, - вспоминает Дмитрий.

Но мечта о письме королеве никуда не исчезла и воплотилась аж через 17 лет. К этому времени Акиншин жил в Барнауле, закончил факультет журналистики и писал рассказы, печатая их в разных изданиях. В письме Елизавете II молодой человек рассказал историю из детства, поблагодарил за мечту и вложил несколько открыток с видами Барнаула. Подписался творческим псевдонимом Тима Ковальских.

Дмитрий вложил в конверт несколько открыток с видами Барнаула Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Радость и ликование от увиденного в почтовом ящике ответа из Букингемского дворца он помнит до сих пор.

- Девятилетний мальчик во мне прыгал по комнате несколько минут, - вспоминает собеседник.

Ответ Тиме Ковальских по просьбе Елизаветы писала ее фрейлина:

«Королева попросила меня написать Вам и поблагодарить за ваше теплое письмо и интересные открытки из вашего родного города Барнаула, - говорилось в ответе. - Ваше Величество тронута теми чувствами, что вы выразили в письме».

Английская королева признавалась самой обязательной в плане переписки. Долгое время Елизавета II сама просматривала все письма, приходящие на адрес Букингемского дворца, в последние годы за нее это делали придворные, читая письма вслух. После этого Елизавета говорила, что ответить адресату.

- Буквально неделю назад я перечитывал ее письмо, - рассказал Дмитрий, в заветной шкатулке которого сегодня есть и другие открытки и автографы от знаменитых людей. Например, от Билла Гейтса, Люка Бессона, Михаила Горбачева и т.д.

- Когда-нибудь я напишу книгу о том, как я писал людям письма, знаменитым и не очень, и как они отвечали мне, знаменитые и не очень, - поделился Тима Ковальских. - И первое и главное письмо в этом рассказе будет от королевы Великобритании Елизаветы II, потому что это вдохновляющая история об исполненной мечте.

В 2018 году Тима Ковальских отправлял любимой королеве поздравление с Рождеством. И вновь получил ответ с пожеланиями и благодарностью от ее Величества.

- Вообще, королевская семья весьма открыта и доброжелательна к традиционной почте, - заметил Дмитрий. - И среди посткроссеров (посткроссинг – это система обмена почтовыми открытками между незнакомыми людьми из разных концов света) и тех, кто пишет письма монархам, есть четкое убеждение, что часть писем и открыток, приходящих в Букингемский дворец, читают члены королевской семьи. Потому что иногда приходят ответы «от руки» именно их почерком.

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