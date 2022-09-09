Упавшие футбольные ворота убили 16-летнего подростка на Алтае

ЧП произошло в селе Алтайское Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае футбольные ворота упали на 16-летнего подростка. Юноша скончался, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, все произошло вечером 8 сентября в селе Алтайское.16-летний студент местного колледжа со своим другом находились на стадионе «Темп». Юноша решил подтянуться, взялся за перекладину футбольных ворот, после чего неприкрепленная к земле металлическая конструкция неожиданно упала вниз, придавив подростка. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи СК уже провели осмотр места происшествия. По материалам прокурорской проверки правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

– В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, – подчеркнули в СК.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль проведение и результаты расследования. Кроме того, проводят проверку причин и условий получения ребенком травм.

Ранее мы писали, что 15 июня 2021 года в алтайском селе Волчиха скончалась четырехлетняя девочка от удара железными воротами. Тяжеленный кусок железа упал на малышку и задавил насмерть. Правоохранители возбуждали уголовное дело.

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