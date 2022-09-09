В алтайском драмтеатре поставили трагедию «про каждого из нас»

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

101-й сезон алтайского государственного театра драмы открылся спектаклем «Антигона» по пьесе Жана Ануя. Режиссер постановки – Николай Реутов, знакомый зрителям, прежде всего, как хореограф спектаклей.

«Антигона» – его самостоятельный режиссерский проект. Как рассказывает Николай Реутов, замысел спектакля родился еще год назад во время работы в краевом драмтеатре над спектаклем «Интуиция» в команде Константина Хабенского, где он занимался пластикой.

- Мне нравится, что в пьесе Ануя по сравнению с Софоклом острее очерчена проблема выбора каждого персонажа. У Софокла акцент сделан больше на Антигону. А здесь каждый персонаж должен сделать свой выбор, и каждый этот выбор делает, - говорит режиссер.

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Реутова, первый раз он прочитал пьесу лет 30 назад, но именно сейчас почувствовал, что нужно дать ей жизнь на сцене. Говорит – время сейчас такое, когда каждый вынужден задумываться о своем выборе и задавать себе вопросы.

Главные роли Антигоны и Креонта исполняют актеры краевого драмтеатра Анна Бекчанова и Константин Кольцов.

— Это история не про каких-то там героев, которые совершают подвиги. Это история про каждого из нас, — говорит Анна Бекчанова. - Я обожаю строчку из одной песни: «Я знаю очень много людей обыкновенных, которые свой подвиг совершают ежедневно». Это на самом деле можно применить ко всему и ко всему. Этот спектакль про людей. Не героев, которые нам недосягаемы, а про на самих. Мы же тоже совершаем каждый день выбор.

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам актрисы, роль Антигоны очень сложна в своей многогранности. Это не простая наивная влюбленная героиня – таких играть легко. Антигона же – это человек с абсолютно оголенными нервами, не принимающая никаких компромиссов, очень сильная, свободная, но при этом глубоко раненая и сомневающаяся.

- Когда ты работаешь над ролью, то она продолжает с тобой все равно жить, даже когда выходишь из театра. Гуляешь по городу, думаешь, как твой персонаж ходит, что он слушает, как отдыхает. И я поймала себя на мысли, что постоянно ищу Антигону в толпе. Она может быть с сиреневыми волосами или, наоборот, она такая теплая, уютная с виду, но смелая внутри, - поделилась Анна. - Прелесть Ануя в том, что у него действительно не все так однозначно. У Софокла есть конкретно зло в виде Креонта и добро в виде Антигоны. А здесь мы понимаем в ходе спектакля мотивы того и другого. Мы понимаем: и один прав, и другой прав. На самом деле, мне кажется, что это противостояние бесконечно. Ты в итоге сидишь и думаешь – все спираль… Жизнь уходит, меняются люди, меняются пиджаки, история, но остается вопрос выбора.

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

Автор постановки говорит, что его спектакль не призван чему-то научить.

- Театр ничему не учит зрителя, - говорит Реутов. - Хорошо, если он будет подключен к этой истории, он начнет думать, что не все так просто в этой жизни, что не бывает прямолинейных однозначных ответов. Не бывает черного и белого. Жизнь очень разная. Хорошо, если мы поставим вопрос.

К оформлению спектакля Николай Реутов привлек коллег из столичных театров – главного художника Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской Анвара Гумарова и главного художника по свету театра «Школа драматического искусства» Тараса Михалевского. По словам режиссера, они сумели создать пространство, в котором хочется жить.

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

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Даты ближайших спектаклей: 9, 10, 11 сентября, основная сцена. Также постановку покажут в октябре и ноябре.

Возрастное ограничение: 16+

Цена билетов: 150-700 рублей.

Проект реализуется за счет средств гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Антигона» Фото: Олег УКЛАДОВ

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