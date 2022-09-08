Мальчик скончался в реанимации, не приходя в сознание
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Смоленском районе Алтайского края подросток скончался в стационаре после посещения стоматологической клиники. По информации издания «Наш Бийск», 11-летний мальчик был доставлен в реанимацию с высокой температурой, сине-багровыми пятнами по телу, с отнявшейся ногой. Это случилось вскоре после посещения стоматолога, который лечил ему зуб. В больнице пациент впал в кому, а после скончался в реанимации, не приходя в сознание.
По версии источников издания «Наш Бийск» из местных медиков родители вызвали скорую, когда ребенку стало совсем плохо. Однако в комментариях в «Инцидент» знакомая семьи пишет, что скорая отказывалась забирать мальчика.
- Самое страшное, что скорая ребенка не забирала, родители сами на машине возили сына по больницам, - рассказывает Васелина.
Школьник, по словам Васелины, был другом ее сына, жил с родителями на Севере, приезжал летом к бабушке на каникулы. Семью она характеризует как очень хорошую и благополучную.
- Родители теперь все время проводят на кладбище, а своему сыну мы так и не знаем, как сказать, что друг больше не приедет, - пишет Васелина в сети.
«В данный момент Минздрав проводит служебную проверку», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.
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