«Накрывает ощущение успеха»: как в Барнауле прошел парный теннисный турнир

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

4 сентября в Барнауле состоялся парный теннисный турнир ALOM CUPP 2022, на котором собрались первые ракетки города. Подобных состязаний в краевой столице не проводилось уже десять лет. В соревнованиях приняли участие представители категории «любители» – это и бизнесмены, и музыканты, и спортсмены. Возраст участников был неограничен: на корте «билась» как молодая горячая молодежь, так и не менее горячие пенсионеры. Среди 12 пар участников оказалась всего лишь одна девушка, которая, как многие тут выразились, «даст фору любому». О том, как это было, – в репортаже «Комсомолки».

Элитная публика

Соревнования проходили на открытой площадке теннисного клуба «Чемпион». Погода выдалась как по заказу – солнце с освежающим ветерком. С самого утра возле кортов началась настоящая тусовка. Пока участники разминались, болельщики занимали лучшие места на трибунах и за столиками, где потом в течение целого дня весьма благочинно проводили время – напряжение от игры периодически снимали светскими беседами, вкусными закусками, напитками и кальянами. Что уж греха таить, публика собралась элитная – родственники, друзья, жены, подруги, дети игроков, большая часть из которых – это представители бизнеса Барнаула.

– Я пришла поболеть за своего молодого человека, – говорит Полина. – Он и меня настолько увлек большим теннисом, что я тоже стала заниматься, он меня сейчас тренирует.

Болельщики турнира Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

– Как поддерживаете его сейчас?

– Самыми добрыми и теплыми словами. Мне кажется, что это очень нужно и важно в такие моменты.

Перед выходом спортсменов корты поливают водой – это нужно для того, чтобы сбить пыль и сделать поверхность менее скользкой.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Шанс стать победителем

Во время торжественного открытия турнира президент Федерации большого тенниса в Алтайском крае Евгений Кузнецов пожелал всем удачи на кортах:

– Теннис – это игра, которая каждому из нас дает ежедневный шанс стать победителем. Только в теннисе можно проиграть утром, а вечером выиграть у того же соперника.

Кстати, сам Кузнецов также вышел на корт в качестве участника соревнований, хотя уже давно занимается тренерской работой. По его словам, в Барнауле есть спортсмены, которые, несмотря на солидный возраст, продолжают играть и даже выступать на турнирах. Так, например, совсем недавно 71-летний барнаулец показал отличную игру на чемпионате России для ветеранов.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

– Начать играть в теннис никогда не поздно. Многие приходят в этот спорт, уже будучи взрослыми, состоявшимися людьми, – говорит организатор соревнований, спортсмен Михаил Комм. – Есть даже категория 100+. Это когда суммарный возраст двух партнеров, играющих в паре, превышает 100 лет.

Кстати, очень многие из категории любителей в прошлом занимались совершенно другими видами спорта – футболом, хоккеем, боксом, сноубордом и т.д. Но в итоге именно большой теннис стал их главным увлечением.

– Я с самого детства в спорте. Чего только ни было – горные лыжи, хоккей, наверное, попробовал себя во всех видах спорта. Однажды посмотрел по телевизору соревнования по большому теннису и понял – хочу! – рассказывает Илья Пелюх. – Начал играть, выступать на соревнованиях, недавно даже ездил в школу тенниса в Сербию. Сейчас учусь в педколледже, но вижу себя именно в спорте, занимаюсь каждый день по три часа.

Илья Пелюх Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Знаете, почему многие выбирают именно большой теннис? А потому, как говорят многие спортсмены, большой теннис – это про успех.

– Во время игры тебя много раз накрывает ощущение успеха, и это очень мотивирует. Я много лет играл в футбол, но этот вид спорта не дает такого! – говорит спортсмен Михаил Комм.

Женский теннис

Есть мнение, что мужской теннис нужно смотреть, а женский слушать. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Единственной представительницей прекрасной половины человечества на турнире в Барнауле оказалась 20-летняя Екатерина Ширяева. Большим теннисом она занимается с пяти лет, сейчас Катя не просто ведущий спортсмен в регионе, но и тренер. При этом успевает учиться в политехническом университете на химика-технолога. Но в ее планах связать жизнь со спортом.

Екатерина Ширяева Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На корт Катерина вышла в голубом платье, автоматически став центром внимания среди мужской части игроков и зрителей. Вот не зря говорят, что большой теннис – один из самых эротичных видов спорта…

– Конечно, хочется быть красивой. Однако платье – это всего лишь вид формы, под ним шортики, поэтому все скрыто, прилично, – улыбается девушка. – Да и вообще, во время игры совершенно не думаешь о том, как выглядишь, главная цель – выиграть.

Кстати, спортсменка призналась, что ракетка для нее как подружка, а на теннисные мячи она иногда даже обижается…

– Если вдруг проиграла, обижаюсь на мяч, убираю его в стороны и беру другой, – говорит Катя. – Вообще, во время игры очень важно сохранять спокойствие, а то порой эмоции зашкаливают.

Бывало и такое, что на этих самых эмоциях Катя ломала ракетки. Вот такая она, хрупкая девушка в голубом платье. Как рассказали игроки-мужчины, она тут «любому фору даст». Кстати, на нынешних соревнованиях Ширяева со своим напарником Алексеем Зарубкиным стали лучшими в дополнительном турнире.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Не музыкой единой

С удивлением увидела в числе игроков на теннисном корте известного барнаульского музыканта Владимира Кислова. В свое время ему аплодировали зрители олимпийского Пекина. А однажды Кислову во время концерта в Китае подпевал известный теннисист Джокович.

Как выяснилось, теннисом Кислов начал заниматься еще в 1990-х годах. Сейчас посещает три-четыре тренировки в неделю. На секундочку: Владимиру 61 год! Но подача у музыканта такая же мощная, как его песни.

Владимир Кислов Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

– Теннис помогает дыхание развивать. Побегаешь, надышишься, потом петь легче, – говорит Владимир Кислов. – Колени, правда, уже немного подводят, но зато какое удовольствие получаю! Иногда ставим на кон банку теннисных мячей – кто выигрывает, тот и забирает. Это добавляет интереса.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Из Барнаула – в Америку

Среди зрителей турнира оказалось немало ребятишек, которые занимаются в центре «Чемпион». Есть среди них и выдающаяся 8-летняя звездочка Настя Викулова. Буквально несколько дней назад она вернулась с чемпионата Little Mo, который проходил в Нью-Йорке. В личном первенстве девочка заняла первое место.

– На этом чемпионате собрали лучших юных теннисистов с разных стран, – с гордостью говорит Ольга, мама девочки. – Сейчас нас оценили и пригласили на следующие соревнования, которые состоятся в декабре во Флориде.

Спрашиваю у юной спортсменки, есть ли у нее секрет успеха в теннисе.

Настя Вакулова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Есть! Гонять соперников по углам! – бойко отвечает она.

Кстати, ее случай – пример того, что, даже живя в Барнауле, можно вырваться в большой спорт, пусть пока что и детский, но уже большой. Правда, все расходы в данном случае ложатся на плечи родителей.

Играют ракеткой, а выигрывают головой

Пока ждем на корте следующих игроков, среди болельщиков разгорается спорт – что главное в большом теннисе?

– В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой! – говорит один из участников дискуссии.

– Выигрывают головой, а поигрывают ногами, – с ухмылкой добавляет другой.

– Половина успеха – ноги, вторая половина – голова! – уверяет спортсмен Михаил Комм. – Ноги неправильно пошли – ничего не получится.

Было и еще одно мнение: в теннисе проигрывают ногами, а выигрывают руками! При этом победитель турнира Андрей Абрамов уверен, что теннис все же больше интеллектуальный вид спорта:

– Здесь нужно постоянно думать и делать выводы, иначе никогда не выиграешь. И никакие счастливые или несчастливые мячи не помогут, – считает спортсмен. – Важно продумать стратегию, уметь думать на два шага вперед. Конечно, физическая форма тоже важна, однако не так принципиальна, как в других видах спорта.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Третий корт – бедовый

– Ребята, третий корт освободился, выходите! – приглашают организаторы.

– На третий – ни ногой! – заупрямился один из игроков.

Как оказалось, на любом теннисом комплексе есть корт, который игроки не любят. Одни говорят, что на него падают листья и ветки с близстоящих деревьев, которые потом мешаются под ногами, другие жалуются, мол, там мало места для забега, при этом все корты одинакового размера. И после этого игроки уверяют, что они не суеверные…

На пятом часу игры под палящим солнцем силы игроков заметно поубавились. Смотря на некоторых, было ощущение, что боевой дух оставался единственным, что их поддерживало. Некоторые доигрывали, борясь с усталостью, а ракетка в руках вместо энергичного «вжих» просто «распугивала мух». Но, кстати, именно в таких ситуациях и проявляется характер. За день соревнований каждая пара провела по четыре-пять игр длиною как минимум по 40 минут каждая. Рывок. Еще один. И вот одни вырывают у других зависшую в воздухе победу.

Турнир по теннису в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Первое место на парном турнире заняли Андрей Абрамов и Павел Кученев. Причем Абрамов доигрывал сет с травмированной ногой. Но даже это не повлияло на отличный результат. Впрочем, данная пара изначально была фаворитом турнира – у каждого немало побед в любительском теннисе.

– Хотелось бы сказать спасибо организаторам за данный турнир, ведь в Барнауле вообще существует большая проблема с соревнованиями по парному теннису! – говорит Андрей Абрамов. – Мероприятие получилось очень крутое, собрался хороший состав игроков, которые задали атмосферу здоровой конкуренции.

Что правда, то правда. Говорят, что во время игры на открытом воздухе есть много факторов риска: ветер, который сносит мяч, солнце, которое слепит. Однако, как показал данный турнир, хорошему теннисисту все это точно не помеха!

Кстати

Главным спонсором соревнования стал ЖБИ Сибири.

– Спорт – это жизнь. Мы всегда поощряем, когда наши сотрудники занимаются спортом и особенно если добиваются каких-то успехов. На данном турнире от нас играли два человека, и мы этим очень гордимся! – сказал? Кирилл Овсянников, генеральный директор предприятия.

Справка КП

Кто победил в турнире

1-е место

- Андрей Абрамов,

- Павел Кученев.

2-е место

- Артем Звозников,

- Владимир Белоносов.

3-е место

- Артем Таршилов,

- Артем Москвин.

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