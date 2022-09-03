Зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак прогулялся по Барнаулу в День города

Глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко и зампред СФ Андрей Турчак Фото: Вера Березовская

В субботу, 3 сентября, Барнаул посетил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и мэром краевой столицы Вячеславом Франком он прогулялся по барнаульскому парку “Центральный” и другим площадкам краевой столицы, и отметил, как развивается наш город.

День города в парке "Центральный" Фото: Герман Архаров

- Барнаул - город трудовой доблести, город с богатой историей и не менее богатым настоящим. От души и от себя лично, и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко хочу поздравить вас с этим праздником. Я был в Барнауле год назад, примерно в это же время, и видно, как он меняется, как развивается, как благоустраиваются улицы и дворы, строятся и ремонтируются школы, развивается здравоохранения. Во все это есть вклад губернатора Алтайского края и команды главы города. Но самый большой вклад в развитие вносите вы, барнаульцы. Хочу пожелать Барнаулу развития, а жителям комфорта и благополучия. С днем рождения, Барнаул, - подчеркнул Андрей Турчак, выступив перед барнаульцами в парке “Центральный”.

День города Барнаула в парке "Центральный" Фото: Вера Березовская

К поздравлению присоединился и Виктор Томенко. По его словам, краевая столица является политический, административным, культурным и спортивным центром, который во многом задает тон жизни во всей Алтайском крае. Он также отметил, что Барнаул справляется с задачами, которые стоят перед ним.

Андрей Турчак Фото: Вера Березовская

- Все это делается умом, энергией, руками и любовью людей, которые считают Барнаул родным и любимым городом. В городе есть много людей различных национальностей и различной веры. Кто-то живет здесь с рождения, кто-то недавно переехал, но так или иначе любовь, уважение и радость по поводу успехов города мы все испытываем. И сегодняшний фестиваль национальных культур не зря является одним из центральных мероприятий сегодняшнего праздника, - добавил губернатор региона.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк присоединился к поздравлению горожан.

- Уважаемые, любимые мои барнаульцы. Я от всей души хочу вас поздравить. Город - это живой организм, давайте все вместе пожелаем ему здоровья и процветания. Всем вам спасибо за труд и вклад в развитие города, - отметил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк Фото: Вера Березовская

Далее делегация прошла к месту отправления гуманитарного груза жителям Донецкой и Луганской народных республик.

- Символично, что очередной груз из Барнаула, Алтайского края отправляется на Донбасс именно сегодня. С первых дней начала специальной военной операции “Единая Россия” развернула гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР и освобождаемых территориях Украины. На сегодняшний день более 13 тысяч тонн гуманитарного груза пересекло границу Российской Федерации. Через гуманитарные центры “Единой России”, а их 42, эта помощь направляется людям. Это и продукты питания, и предметы первой необходимости, и строительные материалы, и медикаменты, - рассказал Андрей Турчак.

Также, по его словам, партия реализует важный проект “Волонтеры медики”, когда депутаты разных уровней с медобразованием едут на Донбасс волонтерами. Уже больше 500 человек приняли участие в проекте.

Как добавил председатель краевого парламента Александр Романенко, половина гуманитарного груза из Алтайского края была отправлена при непосредственном участии партии. Кроме того, по инициативе женщин Алейска был отправлен груз ребятам, которые принимают участие в спецоперации. А детям Донбасса накануне отправили груз с необходимыми товарами для школы.

Гуманитарный груз Фото: Вера Березовская

Мэр Барнаула Вячеслав Франк, в свою очередь, поблагодарил всех жителей региона и Барнаула, в том числе представителей бизнеса, которые оказывают помощь в гуманитарной миссии. Он подчеркнул, что помощь будет оказываться до тех пор, пока она будет нужна.

Напомним, ранее Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Ребрихинском районе. Благодаря новой станции, в крае можно будет газифицировать еще 72 населенных пункта в пяти районах Алтайского края.

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